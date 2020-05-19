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貼文疫情確診假訊息 無業男須支付1萬5緩起訴

中央社 / 宜蘭縣19日電

宜蘭黃姓男子4月初在社群臉書上不實留言，聲稱女兒同學的哥哥隔壁桌同學確診新冠肺炎，遭警送辦。檢方偵辦後考量黃男認罪，緩起訴處分，但須支付公庫新台幣1萬5000元。

宜蘭地方檢察署緩起訴處分書指出，黃男4月2日下午在住家以自己帳號，登入社群網站臉書（Facebook），並在知名社團聲稱「今天女兒回家，說她同學的哥哥隔壁桌同學確診新冠肺炎，是宜蘭唯一兩例，我直覺就是她同學怎麼沒有採取什麼措施，且似乎全天沒戴口罩」等新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的不實內容。之後遭警方依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。

檢警調查，黃男在接受偵訊時坦承不諱，並已刪除相關貼文，同時發文道歉澄清內容是「假訊息」，當時貼文動機主要是提醒縣民注意。

宜蘭地檢署考量黃男承認犯行，無前科、態度良好，因無業、育有兩名未成年子女，給予緩起訴1年，同時要求黃男必須支付公庫1萬5000元。

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