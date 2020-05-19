2筆政治檔案實體下落不明 法院傳喚藍營黨史館職員追查
促進轉型正義委員會去年5月宣布，國民黨應將33筆有關228事件等相關政治檔案移交給檔案局、收歸國有；國民黨不服提告，台北高等行政法院今上午開庭，傳喚國民黨黨史館吳姓副主任作證，以查找「台灣謝雪紅處分案」和「帽簷自述」兩筆實體檔案。
依促進正義轉型條例規定，各政黨擁有的「政治檔案」應收歸國有。國民黨前年10月向促轉會提出檔案清冊，共有4萬3095筆檔案。促轉會去年5月3日宣布，認定2萬筆並非政治檔案，予以排除，另有33筆檔案為政治檔案，依法要移交檔案局、收歸國有。
檔案內容包括228事件發生當時，國民政府、民間各界對事件的處理意見、決策，特定人士於事件期間活動紀錄，以及動員戡亂體制、戒嚴體制建立及施行，包含1945年8月15日以後政府機關頒定的法律命令，政黨舉行的會議、議案、黨內執行動員戡亂、戒嚴等相關檔案、文件與紀錄。
促轉會與檔案局至國民黨完成31筆政治檔案移歸作業，但仍有2筆與二二八事件相關檔案，即「台灣謝雪紅處分案」及「帽簷自述」，國民黨找不到實體檔案。
國民黨不服，向法院聲請停止執行。北高行認為並無「難以回復損害」的狀況，裁定駁回。國民黨提起撤銷訴訟，主張促轉會是楊翠代理主委，在沒正式主委之下作出的原處分不合法，且有2筆找不到原始檔案等4大點理由。
國民黨委任律師陳學驊今追加備位聲明，請求補償金每筆100萬元並將聲請鑑定。由於國民黨迄今仍找不到2筆實體檔案，為追查下落，今傳喚吳姓副主任到庭。
她表示，黨史館於1930年成立，前身是「黨史會」。從南京、重慶、南投草屯、台北陽明山、中山南路遷移至八德路現址。2013年才建立電子檢索系統，可以用關鍵字去查詢。
一般民眾只要成功申請帳號，即可借閱資料，但為保護珍貴史料，有電子檔的就不能調閱原件，如果沒電子檔的話，必須填寫「調閱申請單」，而兩者都僅限於館內閱讀，不得攜出。
檔案會有兩套「紙卡」，一套隨書，另一套集中存放。紙卡是用來對應原書，「有紙卡就有資料為原則。」她坦承，平時不一定會看見原件，會出現系統上有，卻沒有實體的情形。
「台灣謝雪紅處分案」有數位檔及「紙卡」，2003年時與史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）簽約，校方委託華藝公司製作微卷，製作公司有提供封面給黨史館，但直到促轉會要求移歸時，才發現沒資料。
「帽簷自述」是2017年才出現，按標記是孫逸仙博士圖書館館藏，黨史館沒目錄、「紙卡」及原檔。促轉會委任律師魏潮宗表示，請國民黨盡力查找兩筆檔案，辦理移歸。庭末，受命法官孫萍萍諭知將函詢華藝公司，釐清與胡佛研究所簽約事宜。全案候核辦。
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