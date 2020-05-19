黃琪詐欺累犯判1年2月 法院斥助長犯罪歪風

凱基銀行董事長魏寶生。本報資料照片

本名黃照岡的黃琪涉冒名詐騙車商招待試車、騙券商給優惠手續費，一審法院今天審酌他助長社會詐欺犯罪歪風、否認犯罪等，依詐欺累犯等罪，判他1年2月徒刑，可上訴。

判決指出，黃琪假冒銀行投資教父宋學仁助理的名義，於民國105年7月間致電凱基商業銀行董事長室，並留下連絡電話；凱基銀行董事長魏寶生回電後，指示秘書轉知凱基證券協助辦理開戶，凱基證券職員因誤認是貴賓而同意給手續費優惠，黃琪因股票交易，而獲得手續費價差的不法利益新台幣1萬9575元。

判決指出，105年7月間，黃琪假冒國泰集團千金蔡佳玲的名義，以購車為由致電台灣奧迪汽車公司，要求安排「Audi A8」車款試乘，並以電子信箱寄件人「國泰金控-Fendi Tsai」，寄信給奧迪公司行銷處長聯繫購車事宜，使對方誤認是蔡女本人，因此轉知經銷商（太古國際汽車公司）經理協助提供貴賓購車及試車服務。

判決指出，太古公司職員在105年8月1日晚間8時許提供「Audi A8」車款給黃琪使用，直至同年月12日下午5時才把車子歸還，因而獲得無償使用車輛共計10天20小時的不法利益2萬5590元。

此外，黃琪為承租新北市板橋區的房屋，未經周姓前男友同意，於105年8月間，擅自冒用周男名義，在房屋租賃契約書簽名，再交付房東。

一審台北地院合議庭審酌，黃琪犯行過程等為社會不良示範，助長社會詐欺犯罪歪風，危害正常交易秩序，不宜輕縱，且黃琪犯後否認犯行，辯稱凱基證券、奧迪公司未受到任何損害等語，在審理程序中還提出偽造的授權書企圖脫罪，沒有任何反省。

合議庭認定，黃琪構成2個詐欺罪，5年內再犯罪，為累犯加重其刑，判他應執行1年2月徒刑，不法利益4萬5165元追繳沒收；另構成偽造文書罪，判刑4月，得易科罰金，全案可上訴。