趁無人在場二度性侵同居人女兒 男被判處8年10月徒刑

一名男子趁著同居人出門上班、手受傷無法替其年僅7歲的女兒洗澡時、兩度性侵同居人女兒，檢警介入偵辦後依加重強制性交罪起訴；案經新北地方法院審理，近日依未滿14歲女子犯強制性交罪兩次，分別判刑，合併應執行8年10月有期徒刑。全案可上訴。

男子自2013年起與同居人、被害女童同住，男子卻在2016年9月某日，趁同居人外出上班，與女童兩人獨自在家時，要求女童口交，女童拒絕，男子改以強迫方式性侵得逞。

隔年夏季的某日，同居人因手受傷無法替女童洗澡請男子代勞，男子又利用此機會，在浴室內要求女童口交，女童因與男子以父女關係相處，懼怕男子權勢未拒絕，男子再度性侵得逞。

2018年5月學校進行家暴教育，受害女童看完教育影片向學校老師哭訴「我被爸爸性侵」，經老師通報家防中心後檢警介入調查，依加重強制性交罪起訴。