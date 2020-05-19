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趁無人在場二度性侵同居人女兒 男被判處8年10月徒刑
一名男子趁著同居人出門上班、手受傷無法替其年僅7歲的女兒洗澡時、兩度性侵同居人女兒，檢警介入偵辦後依加重強制性交罪起訴；案經新北地方法院審理，近日依未滿14歲女子犯強制性交罪兩次，分別判刑，合併應執行8年10月有期徒刑。全案可上訴。
男子自2013年起與同居人、被害女童同住，男子卻在2016年9月某日，趁同居人外出上班，與女童兩人獨自在家時，要求女童口交，女童拒絕，男子改以強迫方式性侵得逞。
隔年夏季的某日，同居人因手受傷無法替女童洗澡請男子代勞，男子又利用此機會，在浴室內要求女童口交，女童因與男子以父女關係相處，懼怕男子權勢未拒絕，男子再度性侵得逞。
2018年5月學校進行家暴教育，受害女童看完教育影片向學校老師哭訴「我被爸爸性侵」，經老師通報家防中心後檢警介入調查，依加重強制性交罪起訴。
地院審理此案，認為女童雖然在偵詢時對細節未交代清楚，但因主要陳述一致，且考量到女童案發時年僅7、8歲，若非親身經歷無法憑空虛構，認定事證明確，依兩次對未滿14歲女子犯強制性交罪，各別判處7年6月、3年6月徒刑，合併應執行8年10月有期徒刑。全案可上訴。
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