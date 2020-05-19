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拐走智障女猥褻丟包捷運站 男因有悔意被輕判1年10月

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

41歲林姓男子趁同社區女子上班期間，拐她上車載往北投一處檳榔攤，明知她心智缺陷，卻無視大喊「不要」，在車內強吻臉部、胸部等處，2小時後丟包在北投捷運站，家屬怒斥林男惡行，不願和解。士林地方法院認定，林對心智缺陷女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑1年10月。全案可上訴。

判決指出，去年9月12日上午7時許，住在新北淡水的27歲女子出門前往上班，途中同社區的林男開車誘騙女子上車，一路開往北投區某檳榔攤，在車上拉開女子上衣，強行親吻臉、嘴、脖、胸部、乳頭等處，2小時後丟包在北投捷運站，直到路人發現女子異狀，協助打電話給女子母親。

女子家屬怒斥，林的道歉都在卸責，只為了減輕刑責，若自己的小孩上學被陌生人帶走2小時，強制猥褻得逞，那種心急如焚、焦急恐慌的心情，這是一輩子的陰影，孩子在月台上嚎啕大突，由路人幫忙打電話，那畫面「每想到一次就心痛一次」。

家屬稱，案發後同社區的林來道歉，「對我們來說都是騷擾」，全家人為此事搬家，搬到新家後，女子仍不斷問，「會不會再來騷擾我們？這樣他就不會來了嗎？」

家屬稱，林道歉、下跪，甚至服刑，「對我們都沒有任何幫助或意義，因為我們找不到和解的理由」，請法院重重量刑。

林在法庭上說，案發前見過女子3次，見面聊天有感覺他講話、肢體語言顛顛倒倒，有點不像正常人。他辯稱，女子說不要就停手了，「我沒有用強的」，真的很後悔，在捷運站有道歉。

辯護人稱稱，林只看過女子3次，當天林送小孩上學返家途中，偶遇女子，在車上看到她肩帶掉下來，臨時心生不好念頭，之後所做部分，被告並沒有否認。

女子證稱，有跟他大聲喊「我不要」、並且推開他，他力氣很大推不開。合議庭認為，林察覺女子表達理解能力與常人有異，顯然明知女子是心智缺陷之人，猥褻期間女子用言語、肢體表達拒絕，但林仍執意違反女子意願強制猥褻。

合議庭認定，林犯強制猥褻罪，對女子造成更大傷害前，自行罷手，搭載女子至捷運站，且在女子下車時道歉，林因一時衝動，慾令智昏，惡性尚非甚重，雖否認強制猥褻罪名，但犯後供稱女子有表示拒絕，林有「悛悔之意」，且有意賠償30萬元，所犯之罪法定行為3年以上10年以下有期徒刑，依照刑法59條情堪憫恕減刑，全案判處1年10月。全案可上訴。

示意圖。圖／ingimage
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猥褻 捷運

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