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80歲部落耆老猥褻學童 與10人達成和解獲輕判

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

曾是受人敬重的部落80歲耆老，擔任中部山區國小族語老師，從2016年9月間起至2017年3月止，被控猥褻性騷擾12名男女學童，台中高分院以他已與10名被害人家屬達成和解，並獲部分被害人原諒，依加重強制猥褻罪從輕判刑3年3月、性騷擾判9月。可上訴。

二審審理時，他已與10名被害男女學童的法定代理人達成和解，取得諒解。他並積極與另名被害人的法定代理人洽談和解事宜，因賠償數額不合而未成立，然2名被害的家屬分別自犯罪被害補償金取得新台幣20萬、10萬元，阿祥已償付，其中1人也表示願原諒。

合議庭審酌，他是被害學童的族語老師，負教導責任，卻為滿足個人私慾，犯下猥褻、性騷擾行為，影響學童身心正常發展，考量他已80歲，與被害學童家屬達成和解，予以判刑。

判決書指出，他自2016年9月間起，擔任某國小的族語老師，在不同年級任教，從同年9月間起至2017年3月間止，利用上課的機會，強抱學童坐在他的大腿上、或隔著衣褲撫摸被害人胸部及下體、或大腿內側，猥褻得逞。有的學童反抗掙脫逃跑，因而撞到暖爐摔倒。

他於2016年10月間，趁被害學童坐在椅子不備之際，以手隔著衣、褲繞圈圈的方式，觸摸男童大腿膝蓋上方之部位，且因男童座位係在兩位女同學中間，乃向男童稱，「有兩個女同學陪你，很幸福喔！」等語。2017年3月間，經被害男女學童告訴導師，由導師告訴校方後報警查獲。

曾是受人敬重的部落80歲耆老，擔任國小族語老師，被控猥褻、性騷擾12名男女學童，二審依加重強制猥褻罪判刑3年3月、性騷擾判刑9月。圖／本報資料照
曾是受人敬重的部落80歲耆老，擔任國小族語老師，被控猥褻、性騷擾12名男女學童，二審依加重強制猥褻罪判刑3年3月、性騷擾判刑9月。圖／本報資料照

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