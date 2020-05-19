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受刑人硬腦膜出血死亡中檢解剖 將調240小時監視畫面

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

竊盜通緝犯江男6日入監至台中看守所服刑，16日因顱內出血緊急送醫，家屬放棄開刀宣告不治，家屬質疑遭人重擊？台中地檢署檢察官今天上午率法醫解剖驗屍，查出死者表皮無外傷、無骨折，死因疑為頭部硬腦膜下腔出血所致，已採檢體送鑑定，進一步觀察組織樣本及血塊，藉以判定形成原因及發生時間，檢方已調閱死者入所240小時監視畫面，將還原現場狀況。

台中地檢署襄閱主任檢官林彥良今天中午表示，檢察官率法醫至殯儀館相驗死者江男後，查出死者表皮無出血、也無骨折，但頭部硬腦膜下腔出血，疑為死因，檢方採檢體送法醫研究所鑑定，進一步觀察相關檢體組織樣本及血塊，藉以判定形成原因及發生時間。

林彥良又說，檢方在事後，已做保全證據，查扣江男入所10天的240小時監視影帶，今天上午在驗屍後，召開臨時偵查庭，與家屬核對相關證據，包括監視影帶、死者病歷、及相關證人（牢友）說法。

死者家屬如有問題，在檢察官同意下，會請所方配合，觀看監視影帶，以釐清本案疑點。

台中市江姓男子（42歲）患有思覺失調症，領有重大傷病卡，因涉嫌竊盜案判刑3月定讞 ，因未到監執行遭通緝，6日入監因微罪在台中看守所服刑，

未料13日時家屬收到所方告知，江出現酒精戒斷症狀，15日送進培德醫院後。

16日診斷出江顱內出血、腦中線位移，緊急送往中國醫藥大學附設醫院急救後，因開刀有成植物人風險，家屬昨放棄開刀後，宣告不治，家屬貼文指控台中看守所「罔顧人命」。

台中看守所表示，江姓收容人入監時無異狀，只在11日、12日兩天有反映身體不適，都由看守所的衛生科看診，相關診治都由專業醫護人員由醫囑處理，過程無家屬所指控有隱瞞的情事，相關的診斷、戒護資料，以及江入監後的舍房監視器畫面等證據，都已交給檢方。

江姓通緝犯離奇死亡，家屬質疑遭人重擊？台中地檢署檢察官今天上午率法醫解剖驗屍，死因疑為頭部硬腦膜下腔出血所致，檢方已調閱死者入所240小時監視畫面，將還原現場狀況。圖／本報資料照
江姓通緝犯離奇死亡，家屬質疑遭人重擊？台中地檢署檢察官今天上午率法醫解剖驗屍，死因疑為頭部硬腦膜下腔出血所致，檢方已調閱死者入所240小時監視畫面，將還原現場狀況。圖／本報資料照

通緝 竊盜 思覺失調症

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