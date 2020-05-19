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影／附近餐廳遊戲場倒閉苦撐 這家卻生意興隆

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康區一家遊戲主題餐廳標榜合法經營，附近其他同業餐廳遊戲場不是苦撐就是倒閉，他們家卻是生意興隆越來越旺 ，警方覺得奇怪暗中查訪，原來這家餐廳提供的最高檔的餐飲是「大碗泡麵」，37歲廖姓老闆實際非法經營賭博。永康警分局蒐證後凌晨4點多一網打盡，查獲賭場工作人員、荷官及賭客共17人，查扣到賭資現金6萬元、籌碼面額3億6千萬餘元、賭具等證物，全案詢後依賭博罪移送台地檢署偵辦。

台南地方法院裁定廖負責人10萬交保、荷官4名3萬交保，1名5000交保、工作人員5000交保，餘飭回。

就是「掛羊頭賣狗肉」，永康分局偵查隊長陳勇志說，這家遊戲主題餐廳提供顧客競技桌遊比賽，以撲克牌百家樂等遊戲為主，找年輕女生為荷官，吸引賭客前來，雖打著正派營業的名義，卻暗藏賭博，利用籌碼代替現金聚賭，規避警方查緝。

去年警方就多次臨檢，餐廳一度暫停營業避風頭，今年1月再度開業，警方歷經百日臨檢蒐證，聲請搜索票才獲准，見時機成熟直搗餐廳查緝搜索，當場查獲廖姓負責人、荷官等工作人員及兩桌賭客等17人，並查扣賭資6萬元、籌碼、賭具等證物，籌碼面額清點後高達3億多元，換算台幣兩千5百多萬元。

永康分局長呂世明表示，聚眾賭博場所經常藏匿於不易察覺處所，且賭博常衍生許多社會治安問題，永康警方「更會強力掃蕩各個可能藏汙納垢之處，杜絕不法行為孳生，以淨化社會治安，還給公民大眾一個透明安全的居住環境」。

警方查扣到賭資現金6萬元、籌碼面額高達3億6千萬餘元。圖／員警提供
警方查扣到賭資現金6萬元、籌碼面額高達3億6千萬餘元。圖／員警提供
警方移送賭場廖姓負責人及賭客17人。圖／員警提供
警方移送賭場廖姓負責人及賭客17人。圖／員警提供
警方喝令眾人不要動，查扣到賭資現金6萬元、籌碼面額高達3億6千萬餘元。圖／員警提供
警方喝令眾人不要動，查扣到賭資現金6萬元、籌碼面額高達3億6千萬餘元。圖／員警提供
警方將賭場工作人員及賭客移送法辦。圖／員警提供
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賭博

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