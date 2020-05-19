不是詐領補助款 宜縣議員陳傑麟改判6月刑

陳傑麟在2014年12月25日至2018年12月24間擔任第宜蘭縣第18屆議員期間，透過妻子羅安妮找來她侄子沈秉勳、阿姨林素蓮充當人頭，向議會申報兩人為公費助理，詐領342萬4258元。台灣，高等法院今撤銷原判決，改依共同犯使公務員登載不實罪判陳6月徒刑，得易科罰金，緩刑3年，支付公庫20萬元，沒收犯罪所得。

羅安妮也吃上同罪，被判4月得易科罰金之刑，緩刑2年，向國庫支付10萬元。陳姓夫妻二審刑度遠較一審「共同犯利用職務上機會詐取財物罪」輕，因高院未判1年以上有期徒刑，也未達褫奪公權地步。

高院指出，斟酌兩人都已認罪，陳傑麟也在偵查時繳回全數公費助理補助款，因此給予附條件的緩刑，讓他們有自新的機會。

另外，高院認為陳傑麟申報人頭為公費助理，雖構成使公務員登載不實罪，但其另聘用高姓男子擔任服務處主任3年，支付月薪和年終獎金合計147萬元；聘用游姓司機1年，給薪42萬元；聘用崙埤村服務處葉姓助理約3年多，支付月薪、年終獎金合計158萬元。從事證來看，3人都有在做事情，不是人頭，陳傑麟表示拿到的公費助理補助款都用在公務上，應是實情，且花在私聘的助理費的總額高達347萬，比獲核發的342萬還多，高院認為陳主觀上無利用職務機會詐取財犯意。羅安妮因未參與，也不成立犯罪。

高院對民代申報人頭助理取得補助款後如何使用，區分為兩種類型：第一是民意代表中飽私囊納私用，毫無疑問應成立上開貪汙罪；第二種是民代用於公務者，也就是支應實質上與民代職務相關的事務所產生的費用，如有證據能充分證明事實，主觀上即無貪汙犯意，不構成上開貪汙，但仍應論以使公務員登載不實罪。