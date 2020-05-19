台商違反居家檢疫開罰10萬元未繳 名下別墅慘遭查封

花蓮一名鄭姓男子今年3月自大陸返台後，因未遵守居家檢疫規定，花蓮縣衛生局裁罰10萬元，經多次催繳仍未繳納，交由執行署花蓮分署執行。調查發現鄭男長期旅居大陸經商，因此查封名下價值約千萬元的3層樓別墅，讓鄭男趕緊透過友人表達想分期繳清罰款的意願，全案進入協商程序。

執行署花蓮分署執行官邱俊諭表示，鄭男因未遵守居家檢疫規定，自行騎車外出購買宵夜，因此遭衛生局開罰10萬元，衛生局人員在4月10日向鄭男催繳，但1個多月過去都還沒有處理，因此由執行署花蓮分署執行。調查發現鄭男已出境前往上海，查到他戶籍地在光復，現住是一位老先生，並不認識鄭男，只是寄戶口，實際上沒有居住。

邱俊諭說，根據國稅局調查所得和財產資料顯示，鄭男在國內只有1棟3層樓建物，設有高額抵押權，為避免義務人脫產，督促他儘速履行義務，因此昨天由書記官會同衛生局人員，到現場查封不動產。鄭男透過友人表明想要分期繳納的意願，本案已進入分期協商程序，未來鄭男只要分期繳納完畢，分署就會把查封註銷。

邱俊諭指出，分署恪遵比例原則，但以這案來說，鄭男旅居上海，戶籍地只是寄戶口，國內也沒有其他動產和所得可供執行，只有一棟不動產，分署只好先查封，目的避免鄭男過戶給家人朋友，甚至出售給第三人，藉由查封手段督促義務人履行義務，若真的無法一次繳納，可提供相關事證，申請分期繳納，只要繳完就塗銷查封註記。