高雄女亂闖套房睡覺 因思覺失調判無罪確定

患有思覺失調症的林姓女子，前年8月晚間回她先前租的三民區套房睡覺，房東當場查獲報警。林女事後被依侵入住宅罪嫌起訴，不過一審囑託醫院進行鑑定，發現林女案發時受病情影響嚴重、與現實脫節，已不能辨識自己行為違法，依刑法19條判無罪、需施以監護2年；全案高雄高分院維持無罪確定。

判決指出，林姓女子（42歲）曾經向徐姓女子租三民區昌裕街的套房，租約結束後，2018年8月11日她因沒地方睡覺，想起分租套房的大門、空房不會上鎖，便偷闖入2樓的房間；由於徐女也住同一棟，當晚10點20分驚見林女躺在房間床上，趕緊報警。

林女接受警方詢問承認，「因大門無法關閉，我需要有地方睡覺，就進去睡了」，審理時卻說，「案發時是另一個林XX進入套房，不是現在的我進入」，因還有員警到場處理的密錄器畫面、照片，法官認定犯侵入住宅罪事證明確。

一審請醫院進行鑑定，發現林女受思覺失調症影響加上熟悉租屋處狀況，思緒紊亂、與現實脫節，對案情的詮釋悖離常理，她認為整棟房間都拿來出租的，自己先住進去等房東再來跟她談租屋，但房東帶著警察來後，她以為房東故意要害她，假裝把房子準備好給她住、卻是要告她；案發當下應已因精障，導致無法辨識行為違法。

一審依刑法19條認為可不罰，判林女無罪，但考量她近年缺乏照顧者，無規則服藥，在多間醫院住院治療仍效果不彰，狀態具高風險，連案發當天強制送醫治療也多次要求出院，抗拒服藥、認為自己沒病，法官要求施以監護2年。