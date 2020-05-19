影／外送員硬擠校車縫隙撞傷女學生 家長怒告肇逃

新北市某私立女中校車昨天下午在淡水區新春街，違規臨停路邊讓女學生下車時，1輛UberEats外送機車硬擠車旁隙縫，撞上正好下車的14歲國中女學生造成膝蓋擦傷，但外送員不聞不問逕自逃離。

事後家長很生氣，帶女學生驗傷後提告刑法過失傷害、肇事逃逸罪嫌。相較於撞到人開溜，外送員自以為事小，但若依照法條將面臨1年以上有期徒刑或10萬元以下罰金，罰則是很重的。

據了解，淡水新春街是雙向各只有1線車道的狹窄道路，校車昨天下午5點半左右，雖已選擇稍微較空曠的地方，僅臨停約25秒鐘讓2名女學生下車，但因地上畫有禁止臨停紅線，警方還是要告發交通違規，將處300元以上600元以下罰鍰。

校車行車記錄器拍下整個過程，當時車剛剛靠路邊停下約9秒，便有1輛外送機車硬擠進校車和路旁騎樓之間隙縫，經過車門時剛好1名女學生下車，發生擦撞使機車晃動了一下，但是戴著黑框眼鏡的騎士沒有停車查看對方是否受傷，若無其事逕自逃離。

女學生左膝蓋擦傷，返家告訴家長事發情形，家長便帶她去驗傷再向淡水警分局水碓派出所報案提告，警方依法受理，並調閱現場周邊監視器，已鎖定UberEats外送機車車號，將通知車主到案說明。

警方指出，外送員將面臨刑法第185-4條：「駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。」以及第284條：「因過失傷害人者，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金。」