網傳電費紓困登錄民眾狂打1911 台電：假訊息

最近 LINE 和 Facebook 流傳「台電回饋金採登錄制」，描述撥打 1911「按5進入台電紓困登錄，按照指示步驟操作就可以了」的訊息，台電彰化區處今天澄清，「紓困」不適用一般住家及個人，台電也沒有提供504元的紓困補助，請大家不要誤信傳言。

謠言內容為「台電回饋金採登錄制！ 6月30日前要登入，7月1日就截止申請！撥打1911告訴台電服務人員你家的電號就可以了！晚上也有服務！504元不拿白不拿！馬上就去辦。沒登錄，無法拿到獎勵，台電也不會感激咱們民眾！先準備電力公司的帳單上有電號，打電話1911撥通之後，是語音系統，按5進入台電紓困登錄，按照指示步驟操作就可以了」。

台電彰化區處澄清，「節電獎勵」和「紓困」是不同方案，節電登錄以前登錄過的，不需要再重新登錄，而且並非登錄就有獎勵金，而是當期電費也要配合節電後才有獎勵金。