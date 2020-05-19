透過週刊指控兆如凌虐老人 李慶元挨告加重誹謗

台北市議員李慶元透過媒體指控，台北市政府委外經營的兆如老人安養護中心有老人被凌虐、集體感染疥瘡。兆如認為李無中生有、惡意抹黑，今上午由院長林月桂赴台北地檢署控告李涉嫌加重誹謗、偽造文書罪，希望透過司法討回公道。

兆如表示，李慶元明知兆如老人安養護中心，曾接受社會局、衛生局多次訪查，並沒有虐待長者及疥瘡群聚感染等狀況，且兆如近二十年來，評鑑結果均為優等或甲等，從未得過乙等，但李卻向鏡周刊提供假訊息，透過大篇幅的不實報導，惡意攻擊兆如。

社會局、衛生局多次訪查，時間包括深夜、周末、勞動節連假等，並詳細詢問工作人員、家屬、住民，且調閱大量工作日誌與護理紀錄，仔細檢視全部監視錄影檔案畫面，完全沒有員工虐待長者的情況。

衛生局歷次訪查，並委派感染科與皮膚科醫生前來院區篩檢，總計住民與工作人員普篩492人，僅1例確診，且是在指縫中發現，為無症狀感染，身體其他部位並無感染，並無群聚感染情形。對於相關細節，李慶元十分了解，卻故意散布不實訊息給媒體，企圖毀損兆如的名譽。

兆如透露，李慶元在今年2月7日，中心召開家屬座談會時，向兆如提供一張其岳母的醫院診斷證明書，不過診斷證明所載內容，與社會局人員1月15日對李慶元岳母現場拍照及查訪記錄對照，大相逕庭，故該診斷證明顯有做假之嫌。李慶元持有、行使該份診斷證明，已涉犯偽造文書罪。