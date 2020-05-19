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毆打猛踹4歲兒撞書櫃肝臟破裂死亡 狠父輕判7年2月定讞
高雄市麥姓男子不滿4歲兒子不聽從管教，出手毆打並踹兒子撞書櫃，導致兒子陷入昏迷，緊急送醫後因肝臟破裂、大量腹腔出血等宣告不治；一、二審均依家暴傷害致死罪判刑7年2月，最高法院駁回上訴，全案定讞。
麥男負責掌管家族事業，結婚後育有1女、1子，但他2017年12月10日下午2點多時，見兒子不聽從妻子管教，一氣之下動手教訓，徒手猛毆兒子，也不顧妻子攔阻，激動地用腳踹，害兒子往前倒撞上書櫃，昏迷送醫急救，仍因肝臟破裂、大量腹腔出血、腦幹損傷等不治。
醫院懷疑虐童轉報警方到場，經相驗解剖發現，兒子頭頸部、身上多處鈍力傷，體內肝臟破裂，大量腹腔內出血，才導致休克死亡，明顯是受外力致死。
麥向警方表示「不小心失手傷了兒子」，自首坦承犯案；法院審理時，麥的律師稱他罹憂鬱症，情緒管理與衝動行為控制力較低，加上他長期照顧妻子及兩個小孩，累積壓力才導致憾事；案發後麥也懊悔無法入睡。
但鑑定報告指出，麥案發時辨識行為能力未受影響，當下發現兒子不對勁還會帶去急診，和一般人差不多，也發現麥之前就曾以手掌用力拍兒子背部，留下大片瘀青，顯見他不只一次有逾越合理管教手段。
一審審酌，麥的家人證稱他下班後全心照顧家人，社工訪視深入了解，因兒子是長子、長孫，麥期望特別高，且平時並無暴力或凌虐傾向，加上符合自首條件，減判7年2月徒刑；二審則維持一審判決，最高法院駁回上訴定讞。
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