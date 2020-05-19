散布北市青年公園確診假訊息 陸配認罪獲緩起訴

北部地區一名劉姓陸配，於今年3月間新冠肺炎疫情爆發之際，用臉書張貼「第24例確診患者常到青年公園」等假訊息，遭調查局依違反傳染病防治法移送法辦。台北地檢署考量劉女坦承犯行且無前科，今給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫1萬元並接受6小時法治教育。

今年3月間，臉書謠傳「台灣出現社區感染病例了，小黃司機是高危…出門活樂有可能會死哦！」及「第24例患者每天常去的公園是我家附近的青年公園，不知道住哪一棟樓，她是毒王啊…」等假訊息。

經調查局溯源調查，發現是北市劉姓陸配所散布，由彰化縣調查站將她約談到案，證實其確有散布前述不實訊息的情況，依違反傳染病防治法移送北檢偵辦。