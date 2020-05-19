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散布北市青年公園確診假訊息 陸配認罪獲緩起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北部地區一名劉姓陸配，於今年3月間新冠肺炎疫情爆發之際，用臉書張貼「第24例確診患者常到青年公園」等假訊息，遭調查局依違反傳染病防治法移送法辦。台北地檢署考量劉女坦承犯行且無前科，今給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫1萬元並接受6小時法治教育。

今年3月間，臉書謠傳「台灣出現社區感染病例了，小黃司機是高危…出門活樂有可能會死哦！」及「第24例患者每天常去的公園是我家附近的青年公園，不知道住哪一棟樓，她是毒王啊…」等假訊息。

經調查局溯源調查，發現是北市劉姓陸配所散布，由彰化縣調查站將她約談到案，證實其確有散布前述不實訊息的情況，依違反傳染病防治法移送北檢偵辦。

檢方調查時，劉女先辯稱是見新聞報導繪聲繪影，自己深感害怕才會在臉書社團發文提醒大家，最後才坦承散布假訊息。檢方考量劉女認罪且無前科，給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫1萬元並接受6小時法治教育。

北部地區一名劉姓陸配，於今年3月間新冠肺炎疫情爆發之際，用臉書張貼「第24例確診患者常到青年公園」等假訊息，遭調查局依違反傳染病防治法移送法辦。圖／本報資料照。
北部地區一名劉姓陸配，於今年3月間新冠肺炎疫情爆發之際，用臉書張貼「第24例確診患者常到青年公園」等假訊息，遭調查局依違反傳染病防治法移送法辦。圖／本報資料照。

假訊息 新冠肺炎 傳染病 陸配

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