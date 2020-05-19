社區總幹事監守自盜 侵占住戶裝潢保證金及管理費
台中市一保全公司指派林姓男子至潭子區某社區管理委員會，擔任社區經理即總幹事，林因嗜賭欠債，涉嫌侵占社區2個住戶的裝潢保證金4萬元，以及侵占住戶管理費19萬餘元，經保全公司提告，林男坦承犯案，台中地檢署今天依業務侵占罪將他起訴。
起訴書指出，57歲的林男原受僱保全公司，經公司指派於去年1月1日起，至台中市一社區管理委員會，擔任社區經理即總幹事，負責收取管理費、代收、及支付費用。
林男因嗜賭欠債，於去年6月4日、同月24日，在社區管理室利用職務之便，收取戶名店員的2個住戶交付的裝潢保證金各2萬元，共計4萬元後，未存放社區管理室，予以侵占入己。
林並於去年5月12日起至同月17日止，陸續向社區管理員收取社區住戶管理費後，僅存入部分款項至郵局，侵占12萬1560元；又從去年6月28日起至7月26日止，侵占7萬8340元，共計侵占19萬9900元。經保全公司查帳後發現提告。
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