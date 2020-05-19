被控圖利酒店業者免裁罰至少2萬 中山一前所長無罪
檢調偵辦台北市警中山分局中山一派出所集體收賄案，另案控松山分局前防治組長劉昌祺任所長期間，不舉報色情酒店有未成年人消費、讓酒店免被裁罰，涉嫌圖利罪。台北地院判劉無罪，檢方上訴，台灣高等法院今駁回；依速審法規定，劉幾乎無罪確定。
劉昌祺2011年7月4日至2014年12月4日間擔任中山一派出所所長。檢方指控派出所警員2011年8月10日凌晨到轄內「最愛妳餐坊」臨檢，發現有未成年人在有女陪侍的店內消費，鍾姓女負責人因質疑臨檢過程，找來信義區一名方姓里長協助，方先打電話給劉，白天時再到派出所解釋少年只是到餐坊「借廁所」。
檢方指出，劉昌祺僅憑私人交情便塗銷陳報單等相關資料，違法未將查獲的容留案陳報中山分局處理，讓「最愛妳餐坊」負責人獲免受行政裁罰至少2萬元的不法利益，涉犯貪汙治罪條例公務員對於主管或監督事務圖利他人罪嫌。
劉說，2011年8月9日、10日都休假，身為所長，休假一定要事先申請，休假期間是由副所長代理業務，一般陳報單在他休假期間應該是要蓋副所長的章，本件陳報單上的職名章非他所蓋。北院調查，當天劉確實輪休，難以認定他有親自或指示別人將陳報分局的文件拿走，判劉無罪。
高等法院今維持一審判決，駁回檢方上訴，劉昌祺維持無罪。
另外，集體貪瀆案緣於原日式「立邦酒店」勾結人蛇集團媒介大陸、東南亞女子來台賣淫，專做日客生意；酒店被法辦後改名為「曉酒店」，繼續重操舊業。檢調查出，業者每月行賄中山一派出所4萬元現金，三節加碼為8萬元，以換取免遭臨檢、不被取締。檢方啟動搜索偵查後，有到案官警證稱，歷任所長都有透過「白手套」收賄，除包庇「立邦酒店」、「曉酒店」，也向「星光閃閃」、「夜王酒店」索賄，賄款集中後上繳所長，再向下朋分。但去年12月，北院判林崇成、劉昌祺、楊文振三名所長無罪。
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