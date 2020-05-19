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大學光總經理盧政宏KTV捏OL胸 性騷擾判4月定讞

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

大學光學公司總經理盧政宏2年前參加合作診所的春酒，席間卻抓捏一名女子的左胸，被害人嚇得大叫、拍掉他的手；台北地檢署依性騷擾防治法起訴，台北地院依性騷擾罪判盧4月徒刑，得易科罰金。案經上訴，台灣高等法院今駁回定讞。

2018年3月4日晚間，盧政宏受一家診所陳姓女店長邀約，到錢櫃KTV參加診所的春酒。被害女子表示，盧到包廂後就坐在包廂右側，和他中間原本隔著葛姓女同事，葛女起身上廁所，盧突然靠近，還用力抓她左胸。她說，因現場太吵，當下沒人聽到她驚叫，她左邊的吳姓同事看到她的臉色奇怪，詢問「怎麼了」，她不知該怎麼說；葛姓女同事返回座位，她崩潰大哭。

盧否認性騷擾，聲稱提告的女子當天喝茫了、躺在KTV椅子上，他不可能明目張膽做這樣這樣的事，認為「這一定是一個烏龍案件」。

北院傳了當天在場的8個證人，他們全證稱被害人驚慌大哭、無法表達言語，而錢櫃KTV和附近超商的監視器也都拍到她掩面離開的影像。李姓女證人說，被害人那時一直說「他怎麼可以這樣抓」；而去上廁所的葛女更證稱自己也被盧襲胸，還看到盧撫摸另外兩名女同事的胸部和屁股，當看到被害人哭泣，便問「是不是被性騷擾？」。

北院認為盧政宏抓女性胸部不可取，還讓對方留下難以抹滅的陰影，犯後也無反省之意，陳姓女店長事後安排盧和被害人、她父親見面釐清過程時，還告父女倆公然侮辱、恐嚇、妨害自由，造成二度傷害，因此判盧4月徒刑。

大學光學公司在一審判決後公告重大訊息，指本案雖不是上班時間發生的個案，但嚴守相關法紀，但說會持續保障同仁應有權益外，在司法調查期間，要籲請「切勿散播不實內容損害本公司商譽」，還宣稱「違者將對其保留相關法律追訴權」。

高等法院今認為一審認事用法無違誤，駁回上訴，維持一審判決。

大學光學公司總經理盧政宏2年前參加合作診所的春酒，卻抓捏一名女子的左胸，台灣高等法院今維持一審判決。圖為台灣高院。記者王宏舜／攝影
大學光學公司總經理盧政宏2年前參加合作診所的春酒，卻抓捏一名女子的左胸，台灣高等法院今維持一審判決。圖為台灣高院。記者王宏舜／攝影

性騷擾 KTV

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