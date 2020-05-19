一案接一案 「騙扁小子」黃琪這次騙超跑開 判1年2月

多年前以塔羅牌騙倒前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪，假冒「銀行投資教父」宋學仁秘書詐騙證券商期貨交易手續費，自稱是國泰集團親戚試駕超跑名車，又冒名租屋，被控偽造文書、詐欺罪，台北地院審理，今天判黃琪有期徒刑1年2月。

合議庭是依2個詐欺罪判黃琪各10月、8月有期徒刑，訂應執行刑1年2月；依偽造文書罪判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，犯罪所得4萬多元沒收。可上訴。

台北地檢署指控，本名黃照岡的黃琪，2016年自稱是宋學仁的秘書，謊稱要幫宋代操期貨，向證券商要求手續費打對折，券商誤信給他VIP價。

此外，黃琪假冒國泰集團千金蔡佳玲親戚的名義，向車商高層要求試駕旗艦車款，詐得車商提供一輛市價破400萬元的Audi A8超級跑車駕駛一周，還以周姓前男友的名義向人承租房舍。

法院開庭時，黃琪都坐著輪椅出庭，庭後則頭遮大布罩，布罩花色迭有變化，再由辯護律師郭上維推車離開法院，不敢以真面目示眾。

庭審時，黃琪否認檢察官所指控罪名，多次稱病請假、委託律師遞狀聲請停止訴訟，最後辯論庭時稱與周姓男子是情侶關係，在法庭中哽咽、懊悔；法官一度傳喚黃琪母親作證，黃母對黃琪不斷惹事，聲稱想切斷母子關係。

現年27歲的黃琪曾因冒充頂新集團魏家少東申辦「黑卡」盜刷，遭判刑入獄，服刑時也對於被禁止接見打行政訴訟但敗訴，出獄後積習不改，又仿冒蔡佳玲名義入住喜來登飯店行政套房，幾年來在監獄出出進進。