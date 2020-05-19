一案接一案 「騙扁小子」黃琪這次騙超跑開 判1年2月
多年前以塔羅牌騙倒前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪，假冒「銀行投資教父」宋學仁秘書詐騙證券商期貨交易手續費，自稱是國泰集團親戚試駕超跑名車，又冒名租屋，被控偽造文書、詐欺罪，台北地院審理，今天判黃琪有期徒刑1年2月。
合議庭是依2個詐欺罪判黃琪各10月、8月有期徒刑，訂應執行刑1年2月；依偽造文書罪判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，犯罪所得4萬多元沒收。可上訴。
台北地檢署指控，本名黃照岡的黃琪，2016年自稱是宋學仁的秘書，謊稱要幫宋代操期貨，向證券商要求手續費打對折，券商誤信給他VIP價。
此外，黃琪假冒國泰集團千金蔡佳玲親戚的名義，向車商高層要求試駕旗艦車款，詐得車商提供一輛市價破400萬元的Audi A8超級跑車駕駛一周，還以周姓前男友的名義向人承租房舍。
法院開庭時，黃琪都坐著輪椅出庭，庭後則頭遮大布罩，布罩花色迭有變化，再由辯護律師郭上維推車離開法院，不敢以真面目示眾。
庭審時，黃琪否認檢察官所指控罪名，多次稱病請假、委託律師遞狀聲請停止訴訟，最後辯論庭時稱與周姓男子是情侶關係，在法庭中哽咽、懊悔；法官一度傳喚黃琪母親作證，黃母對黃琪不斷惹事，聲稱想切斷母子關係。
現年27歲的黃琪曾因冒充頂新集團魏家少東申辦「黑卡」盜刷，遭判刑入獄，服刑時也對於被禁止接見打行政訴訟但敗訴，出獄後積習不改，又仿冒蔡佳玲名義入住喜來登飯店行政套房，幾年來在監獄出出進進。
上月29日，黃琪開完冒名試駕名車案的辯論庭後，因檢調查辦他假冒香港首富李嘉誠的秘書向口罩大廠中衛公司詐取上萬片口罩，辦案人員拘捕他到案，檢方複訊後預防性羈押條款對他聲請羈押禁見，法官裁准，黃琪於是又回籠。
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