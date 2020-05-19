快訊

不滿大廳地板擬永久禁坐 網友發起周六坐爆台北車站

洗手洗出「水毛病」？瘟疫暴露的美國自來水危機

一案接一案 「騙扁小子」黃琪這次騙超跑開 判1年2月

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

多年前以塔羅牌騙倒前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪，假冒「銀行投資教父」宋學仁秘書詐騙證券商期貨交易手續費，自稱是國泰集團親戚試駕超跑名車，又冒名租屋，被控偽造文書詐欺罪，台北地院審理，今天判黃琪有期徒刑1年2月。

合議庭是依2個詐欺罪判黃琪各10月、8月有期徒刑，訂應執行刑1年2月；依偽造文書罪判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，犯罪所得4萬多元沒收。可上訴。

台北地檢署指控，本名黃照岡的黃琪，2016年自稱是宋學仁的秘書，謊稱要幫宋代操期貨，向證券商要求手續費打對折，券商誤信給他VIP價。

此外，黃琪假冒國泰集團千金蔡佳玲親戚的名義，向車商高層要求試駕旗艦車款，詐得車商提供一輛市價破400萬元的Audi A8超級跑車駕駛一周，還以周姓前男友的名義向人承租房舍。

法院開庭時，黃琪都坐著輪椅出庭，庭後則頭遮大布罩，布罩花色迭有變化，再由辯護律師郭上維推車離開法院，不敢以真面目示眾。

庭審時，黃琪否認檢察官所指控罪名，多次稱病請假、委託律師遞狀聲請停止訴訟，最後辯論庭時稱與周姓男子是情侶關係，在法庭中哽咽、懊悔；法官一度傳喚黃琪母親作證，黃母對黃琪不斷惹事，聲稱想切斷母子關係。

現年27歲的黃琪曾因冒充頂新集團魏家少東申辦「黑卡」盜刷，遭判刑入獄，服刑時也對於被禁止接見打行政訴訟但敗訴，出獄後積習不改，又仿冒蔡佳玲名義入住喜來登飯店行政套房，幾年來在監獄出出進進。

上月29日，黃琪開完冒名試駕名車案的辯論庭後，因檢調查辦他假冒香港首富李嘉誠的秘書向口罩大廠中衛公司詐取上萬片口罩，辦案人員拘捕他到案，檢方複訊後預防性羈押條款對他聲請羈押禁見，法官裁准，黃琪於是又回籠。

黃琪赴法院開庭，常坐輪椅、蓋棉被，避免被認出。本報資料照
黃琪赴法院開庭，常坐輪椅、蓋棉被，避免被認出。本報資料照

口罩 偽造文書 詐欺 詐騙

延伸閱讀

歐洲太亂來！口罩之亂還沒完 恐禍延數十年

外銷禁令將解除 口罩業者準備充裕只待一聲令下

哈佛與麻省理工共同研究合作 盼推偵測病毒的智慧型口罩

說好的口罩呢？ 雲林縣議員要求中央還口罩

相關新聞

一案接一案 「騙扁小子」黃琪這次騙超跑開 判1年2月

多年前以塔羅牌騙倒前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪，假冒「銀行投資教父」宋學仁秘書詐騙證券商期貨交易手續費，自稱是國泰集團...

扯！台東憲兵哨所不見士官 竟醉倒未到勤判刑5個月

台東1名丁姓憲兵下士，去年擔任輪值待命組勤務時，因不剩酒力，跑去寢室睡覺，被查哨官逮個正著，被依陸海空軍刑法廢弛職務罪送...

酒醉斷片殺人 法官不減刑

男子黃坤仁去年六月在台北市大同區天龍三溫暖外，近距持槍射殺泊車組長黃姓男子，再跨越中央分隔島，在大馬路上朝三溫暖開一槍，...

殺前夫、女兒 印尼外配判28年定讞

印尼籍王姓婦人懷疑同居的前夫外遇，加上工作、小孩教養問題，二○一八年和前夫爭吵後，趁前夫、女兒熟睡拿刀殺死二人；一、二審...

男中壢大賣場誘拐男童涉嫌重大 法院晚間裁定羈押

41歲陳姓男子16日在中壢大賣場帶走3歲男童，騎摩托車載到到12公里外的大溪中正公園丟包，男童被尋獲時，陳男不知去向，警...

法律櫥窗／疫情假訊息 觸這紅線穩被罰

今年3月衛生紙搶購潮，陳姓女傳銷員被查獲涉散布「原料短缺」假訊息，依社維法裁罰1萬元，不過散布「疫情謠言」可不只罰錢，警...

櫃姐遭記3大過開除 告夏姿逆轉勝討回3年35K月薪

國內知名奢侈服飾品牌「夏姿」，3年前開除高雄一名任職9年多的劉姓櫃姐，以她未請假擅自早退等6大違規累計3大過解雇，劉女不...

吞伴唱帶1900萬權利金 遊覽車公會全聯會前理事長遭訴

中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會前理事長魯孝亞，被控於2015年至隔年間，利用協助全台遊覽車業者洽談車上伴唱帶公...

惡男四處惹事 冒名訂餐上萬元遭起訴妨害信用

北市一名有竊盜前科的22歲陳姓男子，去年因竊盜被超商店員制伏而與其結下樑子，他前年到福州麵店用餐時也與老闆起紛爭。事後，...

火災害餐廳老闆娘流產？ 法官採信專家判漢堡王免賠

台北市信義威秀漢堡王3年前發生火災，火勢延燒到一旁的馬太掌包餐廳，造成財物損失，而老闆娘逃生時嚇得流產，事後向漢堡王求償...

36刀殺前夫和女兒 印尼婦逃死判28年定讞

彰化縣印尼籍王姓婦人懷疑丈夫外遇，因工作與小孩教養問題等，和丈夫爭吵，她趁丈夫、女兒熟睡之際，拿刀殺死兩人，一、二審依殺人等罪判處王婦應執行28年徒刑、褫奪公權10年。王婦不服上訴，最高法院駁回上訴定讞。

直播喪家「送肉粽」衝流量 彰化網紅被判刑上訴被駁「毫無同理心」

彰化縣34歲卓姓男子去年５月為了衝高自己在社群的流量，竟壇闖民宅直播喪家進行送肉粽儀式，彰化地方法院簡易法庭判決卓男拘役...

熱門新聞

聯大女學生在校廁疑被偷拍 遭導師刪照還要求原諒

男檢疫4度趴趴走遭罰百萬拒繳 竟嗆執行署已脫產

通緝犯入獄12天腦出血亡 家屬控看守所「罔顧人命」

半夜36刀殺死前夫、女兒 印尼婦免死判關28年定讞

追查台南肇事逃逸案 警方鎖定毒品前科男子

錢櫃大火罹難員工今公祭 妻寫信給練台生：人禍毀了家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。