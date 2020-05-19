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扯！台東憲兵哨所不見士官 竟醉倒未到勤判刑5個月
台東1名丁姓憲兵下士，去年擔任輪值待命組勤務時，因不剩酒力，跑去寢室睡覺，被查哨官逮個正著，被依陸海空軍刑法廢弛職務罪送辦。案經檢察官起訴，台東地方法院日前判處丁5個月徒刑，可易科罰金。
判決書指出，服務於台東憲兵隊的丁姓下士，於去年12月31日早上6時至下午18時，輪值待命組勤務，未料，竟仍基於擅離勤務所在地及廢弛職務的犯意，於同日凌晨2時至4時許，前往卡拉OK飲酒至醉後回營熟睡。
丁遲至同日7時20分始前往待命室值勤，並於值勤期間內因不勝酒力，而前往待命組寢室內休息熟睡，使得待命室哨衛無人輪值，隊部長官查哨時，發現無人上哨，循線查獲丁偷睡覺。
隊部經內部調查後，除了給予丁姓下士記過列為汰除對象行政處分，也依陸海空軍刑法廢弛職務罪移送台東地檢署偵辦。由於丁曾犯有期徒刑判刑確定，5年內再犯，累犯，被檢察官偵結起訴。
台東地方法院審理時，丁對於犯行坦承不諱，法官認為丁竟因飲酒至醉而熟睡，於輪值期間不到勤務所在地，復於值勤期間擅離勤務所在地，在寢室內睡眠而廢弛職務，所為影響軍隊紀律及營區安全管控。
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