扯！台東憲兵哨所不見士官 竟醉倒未到勤判刑5個月

台東1名丁姓憲兵下士，去年擔任輪值待命組勤務時，因不剩酒力，跑去寢室睡覺，被查哨官逮個正著，被依陸海空軍刑法廢弛職務罪送辦。案經檢察官起訴，台東地方法院日前判處丁5個月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，服務於台東憲兵隊的丁姓下士，於去年12月31日早上6時至下午18時，輪值待命組勤務，未料，竟仍基於擅離勤務所在地及廢弛職務的犯意，於同日凌晨2時至4時許，前往卡拉OK飲酒至醉後回營熟睡。

丁遲至同日7時20分始前往待命室值勤，並於值勤期間內因不勝酒力，而前往待命組寢室內休息熟睡，使得待命室哨衛無人輪值，隊部長官查哨時，發現無人上哨，循線查獲丁偷睡覺。

隊部經內部調查後，除了給予丁姓下士記過列為汰除對象行政處分，也依陸海空軍刑法廢弛職務罪移送台東地檢署偵辦。由於丁曾犯有期徒刑判刑確定，5年內再犯，累犯，被檢察官偵結起訴。