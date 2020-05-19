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邀女網友交流化妝角色扮演 藉調整衣服性騷擾

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

陳男去年底以交流化妝、角色扮演邀女網友小紅至他的住處，趁小紅試穿衣服時，假裝為她調整衣服，突以雙手抓掐她的胸部，經被害人小紅提告，台中地院依違反性騷擾防治法將他判處拘役50日。可上訴二審。

法官認21歲的陳男與小紅僅為網友關係，竟乘被害人不及抗拒而抓掐小紅胸部時間約1 、2秒，實屬偷襲式、短暫式且與性具有緊密關係舉動，具有調戲含意，足以損害被害人的人格尊嚴，陳男主觀上具有性騷擾意圖，甚為灼然。

判決書指出，陳男與小紅為網友關係。他於去年11月6 日下午，以交流化妝、角色扮演為由，邀約小紅至位於中市區他的居所。趁小紅於居所房間內試穿衣服時，假意為她調整衣服而乘小紅不及抗拒之際，突然以雙手直接抓掐小胸部約1 、2秒，以此方式對小紅性騷擾，經她報警處理，始查悉上情。

法官審酌，陳男假借為小紅調整衣服為由，趁她不及抗拒之際，以雙手觸摸她的胸部，缺乏對於女性身體自主權尊重、使被害人心理蒙上遭性騷擾陰影，且被害人不願與他商談和解意願，遂判處拘役。

陳男以交流化妝、角色扮演邀女網友至他住處，突以雙手抓掐她的胸部，台中地院依違反性騷擾防治法將他判處拘役50日。圖／本報資料照
陳男以交流化妝、角色扮演邀女網友至他住處，突以雙手抓掐她的胸部，台中地院依違反性騷擾防治法將他判處拘役50日。圖／本報資料照

性騷擾

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