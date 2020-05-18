櫃姐遭記3大過開除 告夏姿逆轉勝討回3年35K月薪
國內知名奢侈服飾品牌「夏姿」，3年前開除高雄一名任職9年多的劉姓櫃姐，以她未請假擅自早退等6大違規累計3大過解雇，劉女不服提告，一審駁回。但高雄高分院認為，劉女沒產生重大危害，公司應採教育訓練、減扣薪等手段，未改善才辭退，改判雇傭關係存在到今年11月底，夏姿應照付月薪3萬5000多元確定。
此案夏姿的委任律師陳富勇說，今天收到判決書，會再轉寄給委任人（夏姿公司）；他個人認為，一審駁回卻於二審改判，端看法官的那把尺，二審採較嚴格角度，認為夏姿未符解雇的最後手段性，但公司確實多次對這名櫃姐懲戒，她仍沒改善意願，甚至被解雇還對主管提刑事告訴，「若法官認定這樣還未達窮盡一切手段，那台灣的解雇有9成應該都不合法」。
劉姓櫃姐從2008年就進入夏姿，任職高雄區的門市銷售人員，月薪含獎金約3萬到4萬元，她原本都在漢神巨蛋的櫃位，2017年7月1日起被調義大購物廣場門市。
劉女提告指出，她調義大門市後，主管常未經同意擅自改排定的班表，延長工時沒給加班費，她反應反而遭連續3次不當懲戒，公司並於2017年12月1日，依累計達3次大過宣告解雇，但她根本沒有勞基法規定「違反勞動契約或工作規則，情節重大者」，主張應該復職，被不當解雇後到復職的這段期間，也要照常付平均月薪3萬5038元。
夏姿指出，劉女2016年、2017年間有6次違規，包括未結帳就進行商品修改、上班用手機未接聽櫃位電話、閉店卻沒關閉招牌燈、故意忽略班表的訊息還退群組、無視排班擅自早退、提前1小時下班跟顧客去吃飯，懲處累計警告1次、小過3 次、大過3次及曠職2小時，由於已達3次大過而解雇。
一審判劉女全部敗訴，她上訴後，二審合議庭認為，劉女這些違規事項，都沒直接損害公司營業利益，也沒具體且重大的危害，加上公司是解僱時才告知先前懲戒的事由，認為公司應該斟酌採用其他例如教育訓練、加強監督、轉調他職、扣減薪資津貼等手段，當劉女仍無法改善，才必須終止契約。
二審合議庭認定夏姿的解雇違反比例原則、最後手段性原則，改判公司應從2017年12月1日起到判決確定日，照付3萬5038元月薪，並准許劉女的主張雇傭關係應到今年11月底、這段期間公司按月提繳2178元到她勞退專戶。
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