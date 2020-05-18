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判決書用語艱澀 司法院推即時解釋小幫手

中央社 / 台北18日電

民眾閱讀法院判決書時，往往因不懂法律專業詞彙而無法理解判決內容。司法院今推出「裁判易讀小幫手」，盼藉由即時解釋判決書中的法律詞彙，解決大眾不懂艱澀法律術語的困擾。

司法院新聞稿指出，民眾現在於司法院裁判書查詢系統閱讀判決書時，若遇到不理解的法律專業術語跟艱澀字詞，只要將滑鼠游標移到法律用詞上，就會彈出文字框，顯示選取字彙的解釋。

例如，判決書常見的「矧」字，一般人較少使用，但現在只要將滑鼠移到字上，就會出現「況且」、「何況」的解釋；或者，查詢民事判決常出現的「渠等」，同樣會跳出「他、他們、其」的解釋文字框，讓閱讀民眾一目瞭然。

司法院表示，裁判易讀小幫手設有簡易、詳細及關閉3種閱讀模式，能依民眾需求自行調整，可選擇只解釋首次出現的法律用語、判決書中所有法律用語跟不顯示解釋功能，並於即日起上路，盼即時協助民眾閱讀判決書時會有的疑難雜症。

司法院 裁判

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