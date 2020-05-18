吞伴唱帶1900萬權利金 遊覽車公會全聯會前理事長遭訴

中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會前理事長魯孝亞，被控於2015年至隔年間，利用協助全台遊覽車業者洽談車上伴唱帶公播授權時，侵占同業1900多萬元權利金。台北地檢署調查後，今依業務侵占罪將他起訴。

我國原本有三大音樂著作協會，包括社團法人中華音樂著作權協會(MUST)、社團法人台灣音樂著作權人聯合總會(MCAT)、社團法人台灣音樂著作權協會(TMCS)，後兩者已被智慧財產局廢止設立許可並命其解散。

檢方調查，2015年到2016年間，魯孝亞擔任遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長，負責協助遊覽車公司向MUST、MCAT、TMCS洽談公播授權相關事宜。

魯男以台北市遊覽車商業同業公會林姓理事長名義，向TMCS洽談處理公播授權業務時，要求同業將權利金都匯進公會帳戶內，他再負責統整匯至TMCS帳戶，但台灣觀光巴士公司認為帳目不清，質疑公司所支付的權利金被私吞，因此告發魯涉詐欺等罪。

檢方認為魯男對於帳目金流交代不清，但魯男辯稱，他身為理事長，為同業權益而努力做事，且不管最後談判的金額多少，都要「自負盈虧。」