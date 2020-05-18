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直播喪家「送肉粽」衝流量 彰化網紅被判刑上訴被駁「毫無同理心」

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣34歲卓姓男子去年５月為了衝高自己在社群的流量，竟壇闖民宅直播喪家進行送肉粽儀式，彰化地方法院簡易法庭判決卓男拘役50天，可易科罰金，卓不服上訴，認為他已和原告尋求和解，認為法院量刑過重而上訴，彰化地院法官認為，卓男罔顧喪家痛失親人悲傷，貿然侵入告訴人住宅並直播法事過程，不僅魯莽且無同理心，應予嚴正譴責，駁回上訴。

卓姓男子去年５月５日晚間９時侵入福興鄉一處正在進行送肉粽儀式的喪家進行直播，此直播影音至今都還以「較小賀」之名放在臉書上未撤下，直播內容長達一個多小時，不僅拍出門牌，闖入民宅內拍攝正在進行中的法事和法師及法器物品等，干擾到法事進行，並一路尾隨整個法事到海邊。

彰化鹿港、福興等沿海一帶，若家中有人上吊輕生，必須請法師進行送肉粽儀式，把上吊的物品送到海邊化掉，象徵把亡靈怨氣送走，才能保地方平安，以往只要地方得知有送肉粽儀式，都得緊閉門窗避開，以免不小心衝煞到，或干擾到法事。

但近年部分民眾對送肉粽儀式好奇，竟有像卓男等民眾為了衝點閱率直播給大家看，卓男闖進喪宅當晚不僅卓男闖入，還有數名直播主也闖入，甚至擋到法師進行儀式，喪宅人員請他們出去，他們竟也不聽勸執意要直播。

卓男以「較小賀」之名將直播貼上自己臉書和社群網站，還有網友呼朋引伴在臉書上號召大家按讚與分享，甚至有網友還讚揚直播主很辛苦直播，進行法事的工作人員還請一名女直播主要迴避，直播主硬要拍，當場讓進行法事的「鍾馗」生氣，影響到法事進行。

事後喪家向直播的卓男提告，彰化地方法院依無故侵入他人住宅罪，判處拘役50天，若易科罰金需繳５萬元罰金，但卓男不服上訴，表示他已坦白認罪，且積極與告訴人達成和解，但法院量刑過重，他不會再犯，請再給他一次機會。

不過彰化地方法院法官認為，卓男為求其社群網站點閱率，竟罔顧告訴人喪家痛失親人之悲傷，貿然侵入告訴人住宅並以手機網路直播法事過程，魯莽且無同理心，應予嚴正譴責，且告訴人不願和解，惟考量被告坦承犯行，教育程度為國小畢業，及家庭經濟狀況，仍維持原判，駁回上訴。

彰化縣卓姓男子去年５月為了衝高自己在社群的點閱率，竟壇闖民宅直播喪家進行送肉粽儀式，不少網友看熱鬧，還號召分享。圖／翻攝自臉書
彰化縣卓姓男子去年５月為了衝高自己在社群的點閱率，竟壇闖民宅直播喪家進行送肉粽儀式，不少網友看熱鬧，還號召分享。圖／翻攝自臉書
彰化縣３４歲卓姓男子去年５月為了衝高自己在社群的點閱率，竟壇闖民宅直播喪家進行送肉粽儀式，此直播至今未撤下，彰化地方法院判處卓男拘役50天，卓男上訴遭駁回。圖／翻攝自臉書
彰化縣３４歲卓姓男子去年５月為了衝高自己在社群的點閱率，竟壇闖民宅直播喪家進行送肉粽儀式，此直播至今未撤下，彰化地方法院判處卓男拘役50天，卓男上訴遭駁回。圖／翻攝自臉書
彰化縣卓姓男子去年５月為了衝高自己在社群的點閱率，竟壇闖民宅直播喪家進行送肉粽儀式，不少網友看熱鬧，還號召分享。圖／翻攝自臉書
彰化縣卓姓男子去年５月為了衝高自己在社群的點閱率，竟壇闖民宅直播喪家進行送肉粽儀式，不少網友看熱鬧，還號召分享。圖／翻攝自臉書

直播主 送肉粽 法師

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