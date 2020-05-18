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養7孩卻因疫情丟工作 高雄一家九口租9千元華廈

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄楠梓警分局楠梓派出所日前處理一件交通事故，受傷孩童的蔡姓母親前來，竟手抱一個、身後又跟3個小孩，員警一問之下才知她與丈夫竟育有7個孩子，最小不到1歲，且身為經濟支柱的丈夫近來因疫情丟了工作，靠打零工，每月最多賺2萬多元，警方昨天買奶粉、玩具等物資去探視，讓一家人相當開心。

據了解，蔡姓女子（29歲）與丈夫都是台東人，具原住民身分，共生下7個子女，目前最大的國一、最小的不到1歲，一家9口在楠梓區承租9000元的華廈，房東也表示今年7月將收回賣出，蔡女透露目前正在找房子。

蔡女告訴警方，她全職照顧小孩，先生原本有正職，且靠這份薪水養活全家，不料新冠肺炎疫情導致沒工作，只能打零工，月薪最多約2萬元，小孩子還會去「愛心冰箱」領食物，生活並不富裕。

警方日前處理車禍事故，由於蔡女的小孩與車擦撞，她被通知來到楠梓所時，警方見她「手抱1個、身邊跟3個」，詢問之下得知就住轄區內，便結合社會資源，針對她們家有一名未滿一歲小孩採買奶粉，另買一些玩具。

昨天下午5點多楠梓所長潘煜烽、警員陳涵庭利用巡邏勤務前往探視，當時蔡女丈夫也沒工作在家，小孩見警方拿出玩具顯得相當高興；警方說，將協助轉介政府補助或社會資源。

楠梓警分局楠梓所的所長潘煜烽（右一）、警員陳涵庭（左一）昨天帶著奶粉、玩具等物資探視轄內一家9口。記者林伯驊／翻攝
楠梓警分局楠梓所的所長潘煜烽（右一）、警員陳涵庭（左一）昨天帶著奶粉、玩具等物資探視轄內一家9口。記者林伯驊／翻攝
楠梓警分局楠梓派出所處理一件交通事故，意外得知有1家9口只靠父親打零工維生，家境辛苦。記者林伯驊／翻攝
楠梓警分局楠梓派出所處理一件交通事故，意外得知有1家9口只靠父親打零工維生，家境辛苦。記者林伯驊／翻攝

事故 疫情

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