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男勒殺女友未遂案 二審認無殺人犯意傷害論罪

中央社 / 台北18日電

林姓男子被控不滿女友要分手，二度闖入女方4樓住處，以手機充電線勒殺女方未遂離去，回頭再闖入時摔傷腳。二審日前認定林男無殺人犯意，依傷害等罪判刑7月，還可上訴。

檢方起訴指出，31歲林姓男子因不滿鄭姓女友要分手，在去年8月8日（七夕隔天）晚間侵入女方4樓住處，以手機充電線勒住女方拉往臥室，再以棉被枕頭多次蓋住女方臉部，並恐嚇女方「你今天真的死定了」等語；女方後來掙脫並趁林男去陽台抽菸時報警。

警方獲報到場，依女方請求，請林男離開；未料，林男突返回並躲在4樓與5樓的樓梯間，女方察覺有異而二度報警時，林男從5樓樓梯間躍下，不顧右腳骨折仍闖入女方住處。警方到場將林男送醫。

檢方依殺人未遂等罪起訴林男，一審法院認定，林男僅構成妨害自由罪及侵入住宅罪，各判9月及2月；檢方及林男不服均提起上訴，二審由台灣高等法院審理。雙方除本案，另有男控女殺人未遂以及女控男妨害秘密案件，由檢方偵查中。

二審開庭期間提訊在押的林男到庭，林男因腳傷未癒、包著石膏並坐輪椅出庭，強調他從頭到尾都沒有要殺女方，承認有恐嚇及傷害犯行以及第二次的不法侵入住宅，其他不認罪，請求以新台幣20萬元交保停押，並保證不會騷擾及接觸女方。

二審合議庭認定，檢察官雖起訴殺人未遂罪嫌，但被害人就林男是否有以手機充電線勒脖情節，前後證述不一，僅說當時充電線有從脖子後面繞過前面，是輕輕的交叉，沒有很緊等語，因此難認林男有致被害人於死的故意。

二審指出，林男侵入女方住處期間約3小時，以林男占生理上優勢，女方豈有可能會一再自林男手中掙脫，還得以趁隙報警，因此林男本件殺人未遂犯行，罪證不足。

二審審酌，林男為成年人應理性處理感情糾紛，卻侵入住宅與傷害、恐嚇被害人，至今未與被害人達成和解及獲得被害人原諒，林男犯行構成傷害罪及侵入住宅罪，應執行7月徒刑，得易科罰金，另諭知林男以20萬元交保。全案還可上訴。

殺人 恐嚇

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