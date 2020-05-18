快訊

為盧安達大屠殺買屠刀: 逃亡26年「首富通緝犯」巴黎被捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新港奉天宮不滿普度祭品被換 告廠商敗訴

聯合報 / 記者卜敏正／即時報導

嘉義縣新港奉天宮去年中元普度祭典普度品招標，由立暘公司得標，奉天宮共採購祭品約121萬餘元，但奉天宮事後認為祭品內容物與投標不同，拒絕給付費用，雙方互提訴訟，嘉義地院日前判決新港奉天宮敗訴，應給付立暘公司132萬餘元，可上訴。

新港奉天宮表示，本案主因廟方發現普度祭品內容物，與當初投標內容不同，雙方才提訴訟，接到判決書後將由董監事開會議決，再決定是否上訴。

判決書指出，新港奉天宮去年6月辦理中元普度祭典普度品招標，由立暘公司以每份519元得標，奉天宮先採購2000份，之後又追加350份，共採購2350份，如期完成普度典禮，立暘公司以此請領121萬9650元，但奉天宮內部有疑慮，不願給付帳款。

新港奉天宮認為，本案招標公告中已明確載明12項供品品牌及規格，例如原來編號11的 「維力炸醬麵重量碗」，之後被變更為「味味A排骨雞麵」，普度完後發現所更換商品與原有商品有價差，其中規範的關廟麵，甚至沒有包裝名稱及製造廠商，信眾反應後董事會曾與對方多次協調無效，才提起訴訟。

但立暘公司主張，招標公告祭品內容，在購買時因市場量不足，已經與奉天宮達成協議變更，雙方還簽立合約，代表雙方已就普度品採購品質丶數量達成共識。

法院也認定，奉天宮如果不同意更換品項，應該立即表示反對，並拒絕與立晹公司簽訂合約，而非簽訂契約後在普度之後才反悔，拒絕給付貨款。

另奉天宮質疑，立暘所購買關廟麵標示不符食品衛生法，經檢視當時所拍攝照片，外包裝紙箱確實有標示品名，及原產地資訊，該關廟麵也符合食品安全衛生管理法規定。

嘉義縣新港奉天宮。記者卜敏正／攝影
嘉義縣新港奉天宮。記者卜敏正／攝影

奉天宮 嘉義

延伸閱讀

捷運廣慈 潛力十足

徐國勇祭拜鄭成功 讚黃偉哲：防疫最棒

徐國勇參拜新港奉天宮媽祖 嘗鴨肉羹憶童年

室友偷錢不承認 假裝被附身還要求祭品讓她超傻眼

相關新聞

半夜36刀殺死前夫、女兒 印尼婦免死判關28年定讞

彰化縣印尼籍王姓婦人懷疑丈夫外遇，且因工作、小孩教養問題等，和丈夫爭吵，她趁丈夫、女兒熟睡之際，拿刀殺死2人，一、二審依...

張淑晶開庭竟要求「清場」 法官打臉：又不是秘密

女房東張淑晶因租賃糾紛頻與房客訴訟，新北地院認定她犯了14件誣告罪，合併執行有期徒刑5年6年。高等法院今行準備程序，遲到...

軍中霸凌跳樓亡大法官會議議決不受理 4大法官不同意

上兵蘇詠盛2010年間遭排長郭景志不當管教，致生急性壓力疾患而跳樓身亡。國防部核定因病死亡，直到二審判郭有罪，蘇父請求國...

患自閉症怨高中老師沒發現 害他後來變魯蛇求國賠

葉姓男子32歲那年被鑑定出身心障礙，他不滿2001年至2004間就讀台北市立復興高中時，特教組長和輔導室老師竟沒發現他有...

新港奉天宮不滿普度祭品被換 告廠商敗訴

嘉義縣新港奉天宮去年中元普度祭典普度品招標，由立暘公司得標，奉天宮共採購祭品約121萬餘元，但奉天宮事後認為祭品內容物與...

靈骨塔詐騙集團 1年騙38人不法吸金近3千萬

葉姓、向姓主嫌為首的靈骨塔詐欺集團，涉嫌在2019年至今年1月間，取得曾經購買上市公司股票、殯葬產品，且遭套牢的民眾個資...

預財士遭控侵吞近5萬公款 他辯兩度失竊法官採信了

陸軍裝甲第564旅砲兵營營部的邱姓中士預財士，3年前遭控侵吞要付給飲水機廠商的4萬8000元公款，依侵占公有財物罪嫌起訴...

夜店起口角對空丟酒杯 不巧擊傷無辜酒客判拘役30天

台中市王姓男子去年底到南屯區知名夜店XCUBE 消費，席間與他人起口角，王一時氣憤，拿起桌上的酒杯往空中任意丟擲，造成店...

酒駕男控警攔檢、酒測不合法 還求國賠被駁回

基隆市童姓男子酒駕一審被判刑2月，他辯稱是使用漱口水，非酒駕，除上訴並控員警未讓他先漱口，攔檢、酒測作業不合法規，造成訴...

離家40年請求兒子扶養費 法官駁回癌父請求

75歲陳姓男子罹患癌症，無法工作，難以維持生活向三個兒子請求每月支付6500多元扶養費，但陳子以父親在他們小時候長期離家...

單親媽摩鐵下藥勒斃兒女 律師聲請精神鑑定

年約30歲的吳姓單親媽媽疑因生活壓力太大，今年2月下藥勒斃6歲兒子和8歲女兒，日前被新北地檢署依殺人罪嫌起訴；新北地院今...

假藉問路搭訕女子 突然變臉「若不從就叫人強姦」猥褻

范男在台中市區假藉問路搭訕女子小蘋，詢問她「有沒有男朋友？想不想要有人陪？」即從她衣服下襬伸入撫摸她胸部，還摸臀部，被害...

熱門新聞

石門知名肉粽店負責人開車違規迴轉 大型重機騎士身亡

男子中壢大賣場外抱走男童丟在大溪 桃警晚間新竹逮人

屏東三地門隘寮溪水域5童溺水 傳男童生日竟成忌日

影／台南轎車闖紅燈撞女騎士「噴飛10公尺」 車上3人棄車逃逸

影／女子雨中騎機車躺在馬路不起 沒人理自報警

影／屏東山地門橋下5童溺水1男童不治 姨父醫院外自責痛哭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。