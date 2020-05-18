新港奉天宮不滿普度祭品被換 告廠商敗訴

嘉義縣新港奉天宮去年中元普度祭典普度品招標，由立暘公司得標，奉天宮共採購祭品約121萬餘元，但奉天宮事後認為祭品內容物與投標不同，拒絕給付費用，雙方互提訴訟，嘉義地院日前判決新港奉天宮敗訴，應給付立暘公司132萬餘元，可上訴。

新港奉天宮表示，本案主因廟方發現普度祭品內容物，與當初投標內容不同，雙方才提訴訟，接到判決書後將由董監事開會議決，再決定是否上訴。

判決書指出，新港奉天宮去年6月辦理中元普度祭典普度品招標，由立暘公司以每份519元得標，奉天宮先採購2000份，之後又追加350份，共採購2350份，如期完成普度典禮，立暘公司以此請領121萬9650元，但奉天宮內部有疑慮，不願給付帳款。

新港奉天宮認為，本案招標公告中已明確載明12項供品品牌及規格，例如原來編號11的 「維力炸醬麵重量碗」，之後被變更為「味味A排骨雞麵」，普度完後發現所更換商品與原有商品有價差，其中規範的關廟麵，甚至沒有包裝名稱及製造廠商，信眾反應後董事會曾與對方多次協調無效，才提起訴訟。

但立暘公司主張，招標公告祭品內容，在購買時因市場量不足，已經與奉天宮達成協議變更，雙方還簽立合約，代表雙方已就普度品採購品質丶數量達成共識。

法院也認定，奉天宮如果不同意更換品項，應該立即表示反對，並拒絕與立晹公司簽訂合約，而非簽訂契約後在普度之後才反悔，拒絕給付貨款。