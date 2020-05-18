半夜36刀殺死前夫、女兒 印尼婦免死判關28年定讞

彰化縣印尼籍王姓婦人懷疑丈夫外遇，且因工作、小孩教養問題等，和丈夫爭吵，她趁丈夫、女兒熟睡之際，拿刀殺死2人，一、二審依殺人等罪判處王婦應執行28年徒刑、褫奪公權10年；王婦不服上訴，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，王婦2002年和認識7天的吳姓男子結婚，因想寄錢回印尼娘家貼補家用，到夫家經營的汽車旅館從事清潔工作，但她懷疑吳外遇而經常爭吵，兩人前後離婚3次卻仍同居。

王婦陸續因工作、女兒教養、生活習慣、公婆相處等問題與吳爭執，她因此萌生殺機，2018年11月底先購買水果刀藏在房間抽屜；同年隔月7日凌晨，又因和丈夫爭吵，他氣得將郵局帳戶款項提領一空，再持水果刀朝睡夢中的吳猛刺，吳驚醒後負傷向父母求救，王婦再追砍吳的後背，總計刺殺19刀。

王婦行凶後又想到15歲的女兒平時不聽管教、偏愛父親，且她已經殺了吳，獨留女兒一人孤單，想讓女兒隨吳而去，便再到女兒房內，連刺17刀殺死睡夢中的女兒。

吳的父母當下保警稱夫妻互砍受傷，王婦則自行走到派出所自首，坦承持刀殺死吳和女兒；法院審理時，她也坦承犯行，而死者家屬目睹人倫悲劇，難以原諒王婦，希望法院判處死刑，否則擔心王婦出獄後可能再犯，家屬安全堪憂，日夜活在恐懼中。

法院認為，王婦案發前有精神科就診紀錄，被診斷出有思覺失調症、憂鬱症等，但她沒有病識感，未按時服藥，但經精神鑑定報告結果，認為王婦沒有明顯精神症狀，行凶時也沒有受到精神障礙影響，並無降低或喪失辨識能力，不能減刑。