張淑晶開庭竟要求「清場」 法官打臉：又不是秘密

女房東張淑晶因租賃糾紛頻與房客訴訟，新北地院認定她犯了14件誣告罪，合併執行有期徒刑5年6年。高等法院今行準備程序，遲到的張女竟要求法官不准其他人旁聽，法官隨即回「這是公開的（審理），又不是什麼秘密」。

張淑晶（51歲）犯的誣告罪，大多是要求租屋者在租約上「連帶保證人」欄位留下家長等親友姓名和聯絡電話，一旦出現租約爭議，她就虛構連帶保證人在場簽約、知情而提告詐欺，此部分被認定構成誣告，每次犯行判刑7、8個月。

新北地院判決指出，張淑晶自2013年年底開始出租新北市新莊區福營路、中和區連城路188巷、板橋區五權街30巷24弄、中和區員山路、板橋區長安街138巷1弄、永和區中和路等地的套房，2014年年底至2015年1月間陸續出租給29組承租人。張淑晶在出租過程中，提出自己打字列印，且載有「連帶保證人」欄位的租賃契約給承租人簽。

新北地院指出，此次起訴及追加起訴的犯罪事實所記載的承租人，遭張淑晶提告者，罪名是詐欺、侵占、毀損、偽造文書，共計15組，56人。

證人多是證述張淑晶在簽約時會對承租人說「簽父母姓名或可以找到你人的朋友的姓名、電話」、「如果租金不付，跑掉了，可以找得到你的人」或「聯絡人」，促使承租人在欄位上書寫他人姓名。

張淑晶明知欄位上的人僅是聯絡人，卻認為該些聯絡人應與承租人負連帶責任，而對連帶保證人提告詐欺罪、對簽署契約的承租人提告偽造文書罪，新北地院認為構成刑法誣告罪，共計14罪，應執行5年6月徒刑。

一審認為張淑晶明知被害人多是經濟弱勢、或是尚未成年、甫成年的青年學子，卻利用承租人急於承租房屋，多數人法律知識薄弱及國人簽署契約常有未逐條閱覽、釋意的習慣，用話術使承租人輕易相信在連帶保證人欄位書寫的姓名只是供日後聯絡使用，對承租人和「連帶保證人」提告，目的只是要獲取經濟上利益，卻耗費大量的國家司法資源，應懲儆。張淑晶和檢方皆上訴。

高院去年開庭時，曾租屋的陳姓女房客說，張淑晶宣稱家具都是新的，但屋內卻有具大而不當的沙發，「坐起來怪怪的」，掀開沙發套才發現「敗絮其中」。陳女說，房間的管線設計不良，洗澡時會淹起來，誇張的是糞管也無法流通，「臭屎過了春節也沒修」。