軍中霸凌認因病死亡 民眾黨擬提案修法放寬「新證據」

上兵蘇詠盛2010年間遭排長郭景志不當管教，致生急性壓力疾患而跳樓身亡。國防部核定因病死亡，直到二審判郭有罪，蘇父請求國防部重新核定，但仍維持。受限於行政程序法第128條，蘇父提行政訴訟敗訴確定，台灣民眾黨擬修法放寬發現「新證據」認定，今請法務部報告。法務部表示，贊同修正提案。

軍事法院調查，郭景志在2010年4月29日擔任值星官，當天上午8點多集合警衛排士兵分配打掃任務，他認為蘇詠盛未理會口令，沒向他敬禮，要求蘇從隊伍中「出入列」4次羞辱，並怒罵「看你什麼時候敬禮」。

郭後來要求全員士兵全副武裝，命令蘇將演習用的11把木槍（重約近15公斤）抱在身上，不論吃飯、上廁所，一律「槍不離身，抱一整天」。

蘇當時向郭討饒表示，他沒辦法抱一整天，如果犯錯，就依規定懲處，「不該惡整我」；郭聞言反嗆「我不會讓你那麼好過！我要玩死你！」隨後下令蘇詠盛全天背65步槍（重約3.75公斤）做事。

蘇認為遭羞辱，痛哭流涕，用右手重搥牆壁致手部皮開肉綻流血，同單位一名中士見狀，勸郭「已經出事了，你不要再鬧了」，但郭堅持「該懲罰還是要懲罰」，又令蘇背槍掃廁所，蘇羞憤難耐，下午1點多從營區四樓跳樓身亡。

8月31日，國防部依照軍人撫卹條例第8條第3項規定，核定蘇「因病死亡」；軍事檢察官認為不當管教與自殺並無相當因果關係，依「長官凌虐部署罪」起訴郭，而法院變更起訴法條依「長官凌虐部屬致人於死罪」判7年2月徒刑。

蘇父收到高院刑事判決後，認為符合軍人撫卹條例第7條第1項第4款「因公死亡」要件，請求國防部重新核定，但國防部維持「因病死亡」。

蘇父訴願未果，提起行政訴訟主張國防部應該依照行政程序法128條規定，作成重開行政程序的行政處分，並重新核定「因公死亡」撫卹。經敗訴確定，蘇父聲請釋憲，大法官不受理。

全案爭點為「行政程序法」第128條第1項第2款「發生新事實或發現新證據者，但以如經斟酌可受較有利益之處分者為限。」及第3款「其他具有相當於行政訴訟法所定再審事由且足以影響行政處分者。」

而法條的「新證據」，依行政法院過往見解必須是「作成行政處分之時業已存在，惟未經斟酌之證據」。民眾黨認為，顯已增加法所未有限制，並不合於立法目的，並有違反法律保留原則及憲法保障訴訟權之虞，擬提修正草案。