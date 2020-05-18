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軍中霸凌跳樓亡大法官會議議決不受理 4大法官不同意

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

上兵蘇詠盛2010年間遭排長郭景志不當管教，致生急性壓力疾患而跳樓身亡。國防部核定因病死亡，直到二審判郭有罪，蘇父請求國防部重新核定，但仍維持。經行政訴訟敗訴確定，蘇父聲請釋憲大法官不受理，另有四名大法官有不同意見，認為應受理。

2010年8月31日，國防部依照軍人撫卹條例第8條第3項規定，核定蘇「因病死亡」；軍事檢察官認為不當管教與自殺並無相當因果關係，依「長官凌虐部署罪」起訴郭，而法院變更起訴法條依「長官凌虐部屬致人於死罪」判7年2月徒刑。

蘇父收到高院刑事判決後，認為符合軍人撫卹條例第7條第1項第4款「因公死亡」要件，請求國防部重新核定，但國防部維持「因病死亡」。

蘇父訴願未果，提起行政訴訟主張國防部應該依照行政程序法128條規定，做成重開行政程序的行政處分，並重新核定「因公死亡」撫卹。

北高行一審認為從程序重開制度，是為讓行政處分確定後，比法院判決更有變更的彈性、可能性，以兼顧個案正義的立法意旨而言，「新證據」應該要包括行政處分「作成後」才成立的證據，判蘇父勝訴。

但最高行政法院認為，依本院一慣見解、改制前的行政法院69年判字第736號判例，行政程序法第128條第1項第2款「發現新證據」是指於「作成行政處分業已存在，但為申請人所不知，致未經斟酌的證據」，並不包括「作成行政處分後始發現的證據」。

全案經最高行廢棄原判決發回更審，北高行更一審判蘇父敗訴，經上訴駁回確定。蘇父主張判決實質援用的法務部函及軍人撫卹條例第8條第3項規定，有牴觸憲法疑義，聲請釋憲。

大法官會議認為，確定終局判決並未實質援用系爭函，且系爭規定並非確定終局判決作成判斷的基礎，因此不得以這兩者為聲請解釋的客體，不合大審法規定而不受理。

不過，大法官黃虹霞提出不同意見書，有黃瑞明、詹森林、謝銘洋加入。黃虹霞強調「為人民發聲是大法官本分」本件聲請人之子在服義務役期間，因軍中長官犯罪行為，被凌虐致死。

黃虹霞指，這件原因案件是洪仲丘案前一章，是不該發生的人間悲劇，是釋憲聲請史上少有的案例，更是少數犯罪被害人相關釋憲聲請案，怎不特別值得大法官關注？！然則非常非常遺憾，本件未能獲得過半數大法官支持受理。

大法官 國防部 釋憲

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