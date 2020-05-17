假買結婚金飾真搶銀樓 主嫌判刑5年4月

南投縣集集鎮一家銀樓去年遭搶，主嫌許軒睿等人假裝買結婚金飾趁機行搶，再到銀樓變賣，贓款分給接應友人後花用殆盡，法院審理後，判許軒睿犯準強盜罪，處有期徒刑5年4月。

根據南投地方法院刑事判決書，被告許軒睿、陳奕誌民國108年9月14日下午先到集集鎮一家銀樓假意購買結婚金飾，探路後，隔天由許軒睿獨自到銀樓佯裝選購金飾，陳奕誌則在附近伺機接應。

不知情的謝姓老闆見客人再度上門，便拿出一組女用金飾，內含金項鍊1條、金手鍊2條、金耳環1對、金戒指1枚，及男用金項鍊1條放上展示櫃，價值共新台幣20萬4090元，接著許軒睿趁銀樓老闆計算價錢，毫無防備時，徒手搶奪整組女用金飾及男用金項鍊逃逸。

許軒睿得手後奪門而出，本要騎機車逃逸，但銀樓劉姓老闆娘追出，許軒睿猛力拉扯劉女右手導致跌倒，隨後棄車逃逸，許軒睿再聯繫不知情友人謝健斌開車來載，許軒睿上車後，向謝健斌透露「與陳奕誌去搶銀樓」，3人接著駕車到草屯鎮一家銀樓，由陳奕誌進入變賣金項鍊1條，得款5萬1622元，許軒睿再將金耳環1對及現金1萬1000元交給謝健斌當車馬費。

不過，許軒睿之後再央請謝健斌載自己和陳奕誌到彰化縣員林市，但遭謝健斌拒絕，許軒睿、陳奕誌只好自行搭車到彰化縣一家銀樓變賣搶得金飾，得款8萬3997元，之後陸續花用殆盡。

許軒睿、陳奕誌、謝健斌落網後遭起訴，法院判許軒睿犯準強盜罪，累犯，處有期徒刑5年4月；陳奕誌共同犯搶奪罪，處有期徒刑7月；謝健斌收受贓物，累犯，處有期徒刑4月，可易科罰金。全案可上訴。