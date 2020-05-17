靈骨塔詐騙集團 1年騙38人不法吸金近3千萬

葉姓、向姓主嫌為首的靈骨塔詐欺集團，涉嫌在2019年至今年1月間，取得曾經購買上市公司股票、殯葬產品，且遭套牢的民眾個資，打電話誆稱政府補助收購塔位、買殯葬商品抵稅等，在三重、士林、內湖據點涉嫌詐騙多達38人，不法吸金逼近3千萬元。士林地檢署日前偵結，依法起訴19人。

起訴指出，民眾因購買未上市股票、殯葬產品遭套牢，詐騙集團設法取得個資後，打電話聯繫，噓寒問暖、熱心協助要幫忙售出商品，在取得信任後，誆稱「政府要收購塔位，與養老院配合可以請領補助」，甚至加購殯葬產品節稅，或假冒未上市公司委託出面協調等伎倆，使被害人上當受騙。

檢方調查，詐騙集團成員分飾買家、業務，一搭一唱取信被害人，曾假裝展示5百萬高額訂金，讓被害人誤信交易為真實，購買不需要的殯葬產品，或付錢買假的節稅商品，詐騙集團再從中抽取佣金。

詐騙集團收下款項後，再假稱買家不喜歡、住加護病房，無法湊齊數量、需搭配其他專案、承辦人出事等話術，推諉搪塞，拒絕完成交易，使民眾誤以為是交易糾紛，實際上卻是詐騙，不法吸金高達2927萬6400元。

檢方指出，葉姓主嫌在三重正義北路據點，與旗下劉等6名業務涉詐騙15人，不法獲利8百萬8千元。向姓主嫌在士林重慶北部據點，與其下何等6人涉詐騙12人，不法吸金1713萬元。而內湖民權東路6段據點，則由不詳之人帶領鄭等5人，涉詐11人，不法獲利413萬8400元。

葉供稱，經營出售殯葬商品的公司，有提供靈骨塔客戶資料給員工聯繫客戶。向則稱，取得民眾個資後，打電話聯繫客戶。業務們證稱，取得款項後交給葉、向，他們會分配20至30％作為業績獎金。

吳證稱，向男用1次3千元代價，委託他扮演買家，假意拿出百萬元訂金洽談買賣。林姓業務坦承，葉姓主管和劉男教導不實話術，如政府有補助方案等不實內容，推銷客戶買殯葬產品。楊姓業務稱，葉會在辦公室要求員工相互演練模擬與客戶的對答，葉還會驗收成果。檢警搜索時，還在士林搜出向男寫的教戰守則。