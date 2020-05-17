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預財士遭控侵吞近5萬公款 他辯兩度失竊法官採信了

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

陸軍裝甲第564旅砲兵營營部的邱姓中士預財士，3年前遭控侵吞要付給飲水機廠商的4萬8000元公款，依侵占公有財物罪嫌起訴，不過邱辯稱，因他的營區辦公室、寢室遭竊，並未私吞。橋頭地院審理認為，邱先前確實曾向軍官反映遺失公款、想自己補回，他也沒負債，採信公款是遭竊取，判無罪，可上訴。

起訴指控，邱姓男子2015年12月起擔任陸軍8軍團裝甲564旅砲兵營營部的中士預財士，負責採購、核銷，還兼收砲兵營的4個連隊分攤款項，之後統一支付給廠商，不料營內租賃的RO飲水機廠商，2016年4月至12月間都提出發票請款，他卻沒在年底關帳前付清，侵占4萬8000元。

丘姓男子直到2017年6月受訓期間，改由林姓預財士代理職務，才曝光積欠RO飲水機廠商貨款，還有其他廠商也反應沒如期收到貨款，使564旅主計科實施專案財務檢查，將邱移送法辦，檢方將4萬8000元貨款部分依侵占公有財物罪嫌起訴。

丘姓男子辯稱，2016年6 、7月間先後2次他的營區辦公室、寢室遭竊丟錢，導致沒有沒辦法給廠商。邱還說自己可以私下解決，「那時還在任務期間，不想造成長官困擾而且又是自己疏失，營區較簡陋沒監視設備，我沒有佐證能查是誰偷的，所以就沒報告。」

合議庭認為，余姓上尉後勤官等人證稱邱姓中士當時有告知錢不見、還說金額不大可以自己補回去，且當時還傳出其他軍官遭竊，也沒查獲竊賊，符合東西遭偷竊的處理常情，加上邱本身沒有其他負債、軍中表現正常。

合議庭認定，邱姓中士保管公款有疏失、之後處理方式也不當有行政疏失，仍無法認為他有侵占公款的犯意，檢方更沒提出他侵占的事證，判無罪。

陸軍裝甲第564旅的邱姓中士預財士遭控侵占公款4萬8000元，他供稱遭偷竊，橋院判無罪。圖與本案無關。圖／本報資料照
陸軍裝甲第564旅的邱姓中士預財士遭控侵占公款4萬8000元，他供稱遭偷竊，橋院判無罪。圖與本案無關。圖／本報資料照

陸軍 偷竊 發票

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