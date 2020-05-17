寵物吵、漏水不修被公告 惡男嗆主委「乎你死」惹官司

雲林縣黃姓男子住在北屯區某社區內，他因房屋疏於管理，有漏水、寵物擾鄰、腳踏車不依規定停放的問題，遭大樓主委在社區公布欄公告，黃因而心生不滿，在去年5月間前往主委的辦公室，以台語怒嗆「乎你死」，主委聽到後心生畏懼，到警局提出恐嚇告訴，黃否認涉案，台中地院審理後，認定黃犯行明確，依法判拘役20天，得易科。

判決書指出，黃姓男子（43歲）住在北屯區某社區大樓，因黃有房屋疏於管理而漏水、寵物擾鄰、腳踏車不依規定停放等違反大樓住戶規約的行為，對社區生活品質及其他住戶造成影響，社區江姓主委因黃多次勸導改善不聽，而將黃的行為以公告函文記載後，張貼在社區布告欄。

黃看到布告欄後心生不滿，去年5月20日下午他氣沖沖的跑進江位於地下一樓的辦公室內，以台語恐嚇江姓主委「大家走著瞧、林北乎你死」，因在場仍有其他人，江擔心黃做出不理性的舉動，因此前往台中市第五警分局提出恐嚇告訴。