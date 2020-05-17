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夜店起口角對空丟酒杯 不巧擊傷無辜酒客判拘役30天
台中市王姓男子去年底到南屯區知名夜店XCUBE 消費，席間與他人起口角，王一時氣憤，拿起桌上的酒杯往空中任意丟擲，造成店內一名無辜的韋姓男子的頭部被酒杯擊中，造成韋頭部撕裂傷，韋提出傷害告訴，王承認涉案，台中地院審結，依過失傷害罪，判拘役30天，得易科。
判決書指出，王姓男子在去年12月5日凌晨3時許，在南屯區知名夜店「XCUBE」喝酒，因細故與他人發生口角後，他不顧當時夜店內人潮眾多，在一時氣憤下，拿起酒杯任意朝空中丟擲，當場造成另名無辜的韋姓男子被王丟擲的酒杯擊中，造成韋頭部有一處3公分的撕裂傷，韋提出傷害告訴，全案依過失傷害罪起訴後，檢方聲請簡易判決處刑。
台中地院審結，全案除王自白涉案外，還有被害的韋姓男子證稱「突然感覺頭部遭撞擊」，以及醫院驗傷單、警方職務報告、現場監視器等證物，認定王犯行明確，依過失傷害罪，判拘役30天，得易科3萬元，可上訴。
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