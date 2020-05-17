交大教授林顯豐違法兼任公司董事 公懲會判申誡

國立交通大學教授林顯豐任職生醫所所長期間，兼任氣宗公司董事，違反公務員服務法，遭監察院彈劾，移送公務員懲戒委員會審理。公懲會判決林顯豐申誡。

林顯豐自民國102年8月1日起任國立交通大學教授迄今，並自102年8月1日至108年7月31日兼任生醫工程研究所所長。銓敘部於107年10月辦理兼職查核，查出林顯豐自106年9月7日至107年12月11日兼任氣宗公司董事共計1年又3個多月。

監察院認定林顯豐違反公務員服務法第13條第1項不得經營商業規定，今年3月間將他彈劾，並移送公懲會審理。

林顯豐答辯指出，他於氣宗公司成立之初，因急於儘早開始進行產學研究，一時失察不慎誤觸法條。公司成立後，並無實際商業活動，也從未召開董事會，故而有所疏忽未向學校核備。因個人疏忽，徒增各單位的麻煩，影響政府威信社會觀感，深感自責。

公懲會審理後，認定林顯豐違反公務員服務法不得經營商業規定，足以讓民眾有公務員不專心公務、國家公務紀律鬆散的不良觀感，嚴重損害政府信譽，判決申誡。