酒駕男控警攔檢、酒測不合法 還求國賠被駁回

基隆市童姓男子酒駕一審被判刑2月，他辯稱是使用漱口水，非酒駕，除上訴並控員警未讓他先漱口，攔檢、酒測作業不合法規，造成訴訟權、工作權及生存權受侵害，請求國賠150萬元。法院查出，童男遇警攔檢時，自稱使用漱口水已過15分鐘，且曾說未要求漱口，警方作業也未違法，駁回告訴。全案可上訴。

鍾男主張，去年3月21日晚上近11點，他駕車在基金一路被5名員警攔下，要求酒測。他因罹患牙周病、牙齦炎、口腔結石，有使用「李施德霖」漱口水的習慣，當晚在使用漱口水不久遇警攔檢，員警未讓他先以清水漱口，酒測值才會每公升0.31毫克，且過程未連續錄影，檔案保存也不合規定。

童男說，因為員警違反多項攔檢及酒測法令，讓他在刑事訴訟程序無法藉由全程錄影資料澄清疑點，才會被法官認宣有罪，判刑2月併科5萬罰金，侵害他受憲法保障的訴訟權、工作權及生存權，請求國家賠償150萬元。

基隆市警局答辯，本件僅涉警方內部作業，非公務員行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利，與國家賠償要件不合。

警方說，童曾向警四分局陳情，承辦巡官今年1月間電話訪談時，童承認員警攔檢、酒測有全程連續錄影。童酒測值0.31，犯罪事證明確，影音資料依規定僅需保存1個月，警方行政作業無違誤。

基隆地方法院認為，執勤員警聞到童身上有酒味，才欲對他實施酒測。童堅稱未飲酒，依法即不用提供清水讓他漱口。童以含酒精成分漱口水漱口，距離攔檢時間已超過15分鐘，加上童曾供稱當場未要求員警提供礦泉水讓他漱口，員警酒測並未違反規定。