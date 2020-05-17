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離家40年請求兒子扶養費 法官駁回癌父請求
75歲陳姓男子罹患癌症，無法工作，難以維持生活向三個兒子請求每月支付6500多元扶養費，但陳子以父親在他們小時候長期離家，未盡扶養義務，母親無奈之餘，訴請裁判離婚，並獨自扶養他們直到成年，父親從未盡扶養義務拒絕，法官認為陳無正當理由對兒子未盡扶養義務情節重大，駁回陳請求。
陳姓老人主張，他沒有工作也無收入，罹患下唇外側惡性腫瘤，靠朋友資助及請領中低收入老人，他與前妻生下四子，長子今年1月已過世，聲請三個兒子每月各應給6512元扶養費。
陳的三個兒子都以父親沒有盡到扶養義務，自己有家庭及小孩要扶養，主張要免除扶養義務。陳妻做證說，先生已經離家近40年，不知道他到哪裡去，也沒有拿錢回來過，她自己一個人扶養4個小孩到成年，當時還有債主找到家裡，因為都找不到先生，才聲請法院判決離婚。
法官認為，陳年邁罹患重症，無法工作，難以維持生活，有接受兒子扶養必要。但陳長期離家，未盡扶養義務，妻子無奈之餘，訴請裁判離婚，並獨自扶養兒子直至成年或獨立，陳對於兒子有未盡扶養義務，又沒有提出有何不能盡扶養義務正當事由供法院調查審認，陳無正當理由對兒子未盡扶養義務情節重大。陳請求兒子給付扶養費，為無理由，應予駁回，全案可抗告。
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