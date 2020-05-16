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警察故事／鷹眼抓竊盜 獲虎尾分局「MVP」

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣報導

虎尾派出所警員蔡明紘（左）獲獎雲林模範公務員，和妻子陳俞蓉一起分發虎尾所服務。 記者李京昇／翻攝
虎尾派出所警員蔡明紘（左）獲獎雲林模範公務員，和妻子陳俞蓉一起分發虎尾所服務。 記者李京昇／翻攝

36歲虎尾警分局虎尾派出所警員蔡明紘，從警8年，近3年破獲竊盜、毒品、槍砲與重大刑案等200多件案件，也查獲通緝犯73名，讓他榮獲今年雲林模範公務員；他的心願是與同樣在虎尾所服務的巡官妻子陳俞蓉，繼續盡本分為雲林縣民服務。

蔡明紘大學攻讀財金法律，與畢業於高雄大學法律系33歲的陳俞蓉，是98年警察特考同期同學，兩人在受訓期間譜出戀曲，也因此在警察專科學校一起研究課業，分別以第二名及第三名優異成績畢業，共同分發到虎尾所。

蔡明紘參與過各類刑案、偵破多起複雜案件，像曾有個竊賊偷遍雲嘉南，其犯案手法狡詐，每次犯案都不斷變換交通工具或變裝，蔡明紘抽絲剝繭，調閱數以百支監視器，從其中一支發現嫌犯把外套脫下綁在腰際，接著循線找出嫌犯犯案時間逮人。

另外，也有件偷遍五都高價化妝品被通緝的鴛鴦大盜，有回來雲林遊玩還不忘犯案，蔡明紘也從監視器一小角發現犯嫌夫婦檔下車畫面，循線找到2人投宿的旅館，並前往將他們逮捕歸案。

蔡明紘屢屢建功，調閱監視器以及精準判斷，讓他有「鷹眼」之稱，他謙虛的說，只是盡好本分。陳俞蓉提到，夫妻倆在同個單位服務，可以更了解彼此的辛勞、更體貼對方。

虎尾警分局長郝心誠表示，他規畫專屬優秀警察同仁的MVP獎，今年就遴選蔡明紘為虎尾分局傑出員警。

警察 通緝 公務員

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