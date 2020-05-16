桃園男子謊稱超商領口罩後遭搶 法院裁處6000元

桃園市黃姓男子上個月23日在臉書社團發文「超商領完口罩後遭搶」。但警方調查發現是謊報將他送辦，桃園地方法院今天表示，其中違反社維法部分已裁處新台幣6000元。

黃男上個月在網路臉書（Facebook）社團中貼文，指日前到桃園市八德區某超商領取口罩後，內含9片口罩的牛皮紙信封在步行返家途中遭2名騎乘機車的不明人士搶走。黃男將行搶過程貼上網後，引起網友熱議。

八德警分局隨即依黃男提供線索調查，但調閱沿線監視器交叉比對，發現並無黃男所聲稱的搶劫案件。警方經訊問調查後，依刑法誣告罪，以及違反社會秩序維護法散布不實謠言罪嫌函送檢方偵辦。

其中社維法部分，法官認為，黃男不實言論足以造成公眾恐慌，甚至有人因此打電話到1999通報，已涉犯散佈謠言、足以影響公眾安寧，因此裁處6000元；至於誣告部分則另由桃園地檢署偵辦。