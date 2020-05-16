這一吻...出事了！補習班小哥哥情不自禁示愛 結果挨告

高雄市18歲張姓少年因緣際會認識補習班同學的妹妹，兩人越走越近，少年漸漸對少女萌生愛意。去年兩人一如往常相約看電影後，少年護送少女回家，再也按捺不住情竇初開的心意，突然冒出一句「想要跟妳在一起」，並探問「可以親吻嗎」，不顧婉拒就輕吻了少女嘴唇。高雄地院依強制猥褻罪，判少年1年半徒刑，緩刑2年，可上訴。

去年暑假尾聲，13歲少女跟熟識多年的張姓少年相約吃飯、看電影，看完電影後，少年就騎車載少女回家。少女透露，騎車途中，少年突然把她原本抓著機車扶把的手拉到前面，「要我抱住他」；少女當下並未反抗，想說沒什麼大不了，之後到家門口時，少女才起身，少年就直接從後方環抱少女。

少女表示，少年開口說「想要跟妳在一起」。少女當下表達拒絕，對方又說「沒關係，他會保護我，我不會受到傷害，不用擔心」，少女這才稍微點點頭，對方又探問要不要親吻，少女搖搖頭，但仍被抓住肩膀、吻了一下。少女被突如其來的一吻驚嚇到，決定報警處理。

張姓少年坦言親吻還未年滿14歲的少女，「有問過她要不要交往，但是她沒有給我確定的答案」，但矢口否認強制猥褻，辯稱親吻前有詢問對方意願，親吻時手放在少女臉部，並沒有緊抓對方，「當下她大可以走掉」。

高雄地院合議庭勘驗現場監視器畫面，發現張姓少年有將手搭在少女肩膀，用鼻子輕碰少女鼻子後，就親了下去。合議庭認為，張姓少年在親吻前，既然有詢問少女意願，且得到「搖頭」答案，理論上應該知道對方不願意接吻，他卻自己親上去，已違反少女意願。

合議庭衡量，少年年紀不過18歲，思慮難免不周到，從他對話可推斷，他明顯對少女有好感，有意追求、交往，於是順著感情親下去，應該是一時情不自禁，沒拿捏好男女追求互動份際，情節還算輕微，再加上少年事後已答應付25萬元達成調解，少女及其母親都具狀表示不願追究，高雄地院依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處張姓少年有期徒刑1年半，緩刑2年，緩刑期間接受法治教育2場次，可上訴。