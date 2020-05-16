秀朗診所院長詐領健保費 前員工指控性騷擾、苛扣薪資

新北市秀朗診所院長林義龍涉嫌不實診斷，偽造檢查紀錄詐領健保費，昨天遭羈押禁見，新北市議員羅文崇今協同部分診所前員工指控，林義龍除偽造不實病歷及檢查紀錄詐領健保，還苛扣員工薪水、要求超時工作，甚至對女員工性騷擾。

診所前員工林小姐指出，在她就職期間，林義龍曾對她說「女性病患讓女護理師操作心電圖比較不會尷尬」，她也認同此話，林就以教學心電圖儀器為由，要求自己下班後跟林單獨留下，她指控林還刻意把監視器鏡頭移開，在替她貼檢測貼片時碰觸她的胸部，讓她心生恐懼、感到不適。

B小姐表示，當時因為離職員工檢舉性騷擾案件，林要求她要以法務助理的身分出庭，但自己是護理專科，她覺得不合理直接拒絕，在上班期間，林曾要求在職員工要上網搜尋性平資料、職場性騷擾等資料，還在不知情狀況下去會議室拍照，起初不明白要幹嘛，後來才知道這些是要拿來應付勞工局等主管機關稽查，她與其他同事討論後決定集體離職，離職當天剛好也是發薪日，但林給的金額僅是當時約定薪資的一半，直呼非常誇張。

另一名診所前員工吳小姐則說，在職期間她擔任院長祕書，林也時常以職務要求她超時工作，假設是晚上9點下班，就會以填寫病例資料為由加班到隔天8點，也被苛扣薪資。

此外，林義龍也曾對吳小姐毛手毛腳，吳小姐指出，林義龍常常要求員工將監視錄影器轉向牆面，某天還要她單獨留下來加班，在只有兩人的狀況下拉下鐵門，突然熊抱她，讓她嚇到躲在櫃台，直到天亮早班同事來才解圍，她因此告上勞工局，卻也引起林義龍的不滿及報復。

新北市議員羅文崇表示，服務處陸續收到陳情案件，便召集受害者蒐集證據希望可以為受害者討公道，這段期間配合刑事局搜查不便公開，昨天新聞曝光，今天陪同受害者一同站出來，希望藉由媒體的報導，讓不良診所可以被懲處，也避免更多人受害。