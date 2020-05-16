秀朗診所院長詐領健保費 前員工指控性騷擾、苛扣薪資
新北市秀朗診所院長林義龍涉嫌不實診斷，偽造檢查紀錄詐領健保費，昨天遭羈押禁見，新北市議員羅文崇今協同部分診所前員工指控，林義龍除偽造不實病歷及檢查紀錄詐領健保，還苛扣員工薪水、要求超時工作，甚至對女員工性騷擾。
診所前員工林小姐指出，在她就職期間，林義龍曾對她說「女性病患讓女護理師操作心電圖比較不會尷尬」，她也認同此話，林就以教學心電圖儀器為由，要求自己下班後跟林單獨留下，她指控林還刻意把監視器鏡頭移開，在替她貼檢測貼片時碰觸她的胸部，讓她心生恐懼、感到不適。
B小姐表示，當時因為離職員工檢舉性騷擾案件，林要求她要以法務助理的身分出庭，但自己是護理專科，她覺得不合理直接拒絕，在上班期間，林曾要求在職員工要上網搜尋性平資料、職場性騷擾等資料，還在不知情狀況下去會議室拍照，起初不明白要幹嘛，後來才知道這些是要拿來應付勞工局等主管機關稽查，她與其他同事討論後決定集體離職，離職當天剛好也是發薪日，但林給的金額僅是當時約定薪資的一半，直呼非常誇張。
另一名診所前員工吳小姐則說，在職期間她擔任院長祕書，林也時常以職務要求她超時工作，假設是晚上9點下班，就會以填寫病例資料為由加班到隔天8點，也被苛扣薪資。
此外，林義龍也曾對吳小姐毛手毛腳，吳小姐指出，林義龍常常要求員工將監視錄影器轉向牆面，某天還要她單獨留下來加班，在只有兩人的狀況下拉下鐵門，突然熊抱她，讓她嚇到躲在櫃台，直到天亮早班同事來才解圍，她因此告上勞工局，卻也引起林義龍的不滿及報復。
新北市議員羅文崇表示，服務處陸續收到陳情案件，便召集受害者蒐集證據希望可以為受害者討公道，這段期間配合刑事局搜查不便公開，昨天新聞曝光，今天陪同受害者一同站出來，希望藉由媒體的報導，讓不良診所可以被懲處，也避免更多人受害。
勞工局表示，針對前員工申訴林義龍涉及職場性騷擾方面，去年5月27日收到吳小姐申訴書，舉辦2次調解林義龍接為到場，經查後也發現秀朗診所張貼的性騷擾防治文宣與教育訓練資料皆為造假，經審定已違反性行工作法，依法裁罰10萬元；針對前員工指控秀朗診所剋扣工資、未給付加班費及工時過長，勞檢處經查後林義龍違反勞基法6項規定，已依法裁罰12萬元。
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