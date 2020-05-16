「1包菸1萬」受刑人高價誘惑 管理員幫夾帶吃上貪汙罪

鄭姓男子剛赴台北監獄擔任約僱管理員1個月，就答應鍾姓受刑人以1包香菸1萬元代價替他夾帶，未料鍾拿到菸後太過招搖，還不滿意品牌多加嫌棄遭檢舉曝光，鄭坦言獨自北上工作壓力大才，也不清楚其所犯涉及無期徒刑、10年時上重罪，檢方偵結依貪汙罪起訴鄭、鍾，建請法院減輕其刑。

檢方查出，鄭男（26歲）2018年1月2日到台北監獄擔任約僱管理員，負責受刑人戒護、飲食及用品的分給、保管，以及接見、發售書信和送入物品等工作，屬於具有職務權限的公務員。

未料鄭同年2月5日在監所內巡邏時，見鍾姓受刑人向他傳遞紙條，內容寫要鄭幫忙夾帶香菸入監，鄭竟利用這項機會，再回傳寫有「快過年了，要點菸錢」等語的紙條給鍾，後來雙方約定好鄭夾帶1包香菸，鍾就付他1萬元當作報酬。

後來鄭陸續在2月7日、8日，9日巡邏舍房時，陸續交付鍾香菸10數支、1包，2包，但隔沒幾天監所就接獲檢舉，經內部調查果然在鍾的個人物品處查獲香菸，而且該品牌也非監所合作社內販賣的品牌，顯然是從外部夾帶入內。

據了解，鍾男當時拿到香菸後，不但沒有避諱或隱藏，反而還不滿香菸品牌嫌棄稱「這什麼爛菸」，結果太過張揚才被其他受刑人私下檢舉曝光。

檢方訊時，鄭男全部坦承，也表示因為獨自從南部北上工作，經濟壓力大才一時失慮，鍾則說有委由鄭夾帶香菸，約好1包給他1萬元，之後聯繫家屬付錢，其餘同房的舍友也證稱，鍾曾自述香菸是鄭交付的，監視器則拍下鄭多次站在舍房前和鍾交談畫面，不過當時鄭還沒拿到錢就東窗事發。

檢方偵結各依貪汙治罪條例中，違背職務期約賄賂罪、對公務員違背職務期約賄賂罪等起訴鄭、鍾，由於鄭所犯為無期徒刑、10年以上有期徒刑，檢方考量他犯後自首、偵查中自白，所圖得財物價值在5萬元以下等，建請法院減輕其刑。

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