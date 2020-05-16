快訊

登中橫四辣畢祿山 台北大學大三登山隊女隊員傷重死亡

上午考完了！會考數學偏難 考生：計算複雜花時間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「1包菸1萬」受刑人高價誘惑 管理員幫夾帶吃上貪汙罪

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

鄭姓男子剛赴台北監獄擔任約僱管理員1個月，就答應鍾姓受刑人以1包香菸1萬元代價替他夾帶，未料鍾拿到菸後太過招搖，還不滿意品牌多加嫌棄遭檢舉曝光，鄭坦言獨自北上工作壓力大才，也不清楚其所犯涉及無期徒刑、10年時上重罪，檢方偵結依貪汙罪起訴鄭、鍾，建請法院減輕其刑。

檢方查出，鄭男（26歲）2018年1月2日到台北監獄擔任約僱管理員，負責受刑人戒護、飲食及用品的分給、保管，以及接見、發售書信和送入物品等工作，屬於具有職務權限的公務員。

未料鄭同年2月5日在監所內巡邏時，見鍾姓受刑人向他傳遞紙條，內容寫要鄭幫忙夾帶香菸入監，鄭竟利用這項機會，再回傳寫有「快過年了，要點菸錢」等語的紙條給鍾，後來雙方約定好鄭夾帶1包香菸，鍾就付他1萬元當作報酬。

後來鄭陸續在2月7日、8日，9日巡邏舍房時，陸續交付鍾香菸10數支、1包，2包，但隔沒幾天監所就接獲檢舉，經內部調查果然在鍾的個人物品處查獲香菸，而且該品牌也非監所合作社內販賣的品牌，顯然是從外部夾帶入內。

據了解，鍾男當時拿到香菸後，不但沒有避諱或隱藏，反而還不滿香菸品牌嫌棄稱「這什麼爛菸」，結果太過張揚才被其他受刑人私下檢舉曝光。

檢方訊時，鄭男全部坦承，也表示因為獨自從南部北上工作，經濟壓力大才一時失慮，鍾則說有委由鄭夾帶香菸，約好1包給他1萬元，之後聯繫家屬付錢，其餘同房的舍友也證稱，鍾曾自述香菸是鄭交付的，監視器則拍下鄭多次站在舍房前和鍾交談畫面，不過當時鄭還沒拿到錢就東窗事發。

檢方偵結各依貪汙治罪條例中，違背職務期約賄賂罪、對公務員違背職務期約賄賂罪等起訴鄭、鍾，由於鄭所犯為無期徒刑、10年以上有期徒刑，檢方考量他犯後自首、偵查中自白，所圖得財物價值在5萬元以下等，建請法院減輕其刑。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台北監獄。記者曾健祐／攝影
台北監獄。記者曾健祐／攝影

受刑人 品牌

延伸閱讀

影／海巡富貴角外海漁船密艙藏千萬元私菸 偵蒐犬上船

香菸之戰 南非防疫封鎖禁菸遭菸草公司怒告違憲

男涉吸毒香菸…逆向行駛躲攔檢 倒車衝撞警車遭訴

拜託你吃！農委會鼓勵國軍、監所、民眾團購大西瓜

相關新聞

不滿女友被追求 移民署科員偷查情敵個資被起訴

移民署國境事務大隊李姓科員自稱感情糾紛，不滿郭姓男子追求其女友，竟利用職務登入「入出國查驗系統」，偷查郭的個人資料後，還...

秀朗診所院長詐領健保費 前員工指控性騷擾、苛扣薪資

新北市秀朗診所院長林義龍涉嫌不實診斷，偽造檢查紀錄詐領健保費，昨天遭羈押禁見，新北市議員羅文崇今協同部分診所前員工指控，...

「1包菸1萬」受刑人高價誘惑 管理員幫夾帶吃上貪汙罪

鄭姓男子剛赴台北監獄擔任約僱管理員1個月，就答應鍾姓受刑人以1包香菸1萬元代價替他夾帶，未料鍾拿到菸後太過招搖，還不滿意...

「腦中聽到聲音要我性騷擾」...捷運襲胸狼鎖定落單女下手

高雄捷運有「狼」出沒！25歲林男去年在捷運車廂內，鎖定落單女子正閉目養神，三番兩次用低頭把玩耳機掩飾偷襲胸性騷擾行徑，之...

1字罰1000元 行車糾紛男罵三字經處罰金3000元

蔣姓男子去年12月27日中午，在台南市立安南醫院停車場內，因故與林姓男子發生行車糾紛，當眾以三字經辱罵對方，林不甘受辱，...

玷辱女童一審判8年6月 二審考量賠80萬改判3年8月

詹姓男子受託照顧鄰居就讀小4女童，趁機2次性侵，一審依加重強性交罪將他判刑8年6月，他不服上訴，辯稱他不舉，有摩擦她臀部...

判賠患者 醫院包山包海扛責 「只會累了家屬」

因患思覺失調症產生情色幻想的女子，住院時和男病友多次發生性交，台灣高等法院判男病友和台大竹東分院應賠償女子。判決一出，醫界譁然，認為醫院責任僅限醫療行為，若責任包山包海，醫院為求不惹官司，可能規定監護人需全天陪同患者，最後疲於奔命恐是家屬。

病友交往安全 怎能算醫院「服務」

有思覺失調症而有性衝動的女病患，因與男病友發生性行為，讓台大醫院被控未盡「善良管理人義務」，判決須賠償精神慰撫金；全案爭點關鍵，在於醫院的「服務」範圍到底有多大？

思覺失調女住院想「愛愛」遭性侵 台大醫賠40萬

一名患思覺失調症的女子入住台大醫院竹東分院治療，她因情色幻想和陳姓中年病友多次在病房廁所發生性關係，女子母親有回接聽女兒電話，陳問「我們有關係，妳忘記了嗎？」事件才曝光。女子由母親輔助，對陳和院方提告求償，台灣高等法院判陳和台大竹東分院應賠償女子四十萬元確定。

歸仁雙屍案9次判死 謝志宏逆轉無罪

廿年前震驚社會的台南歸仁雙屍命案，曾被判九次死刑、死刑定讞的謝志宏，因檢方發現新事證聲請再審，台南高分院認為，謝當年的警詢錄音帶消失，且同案共犯郭俊偉證述謝志宏殺害陳女與張姓老農的證詞可信度有疑，昨天引用宋慈「洗冤集錄」，逆轉改判謝無罪，全案可上訴。

法官引它還清白「洗冤集錄」最早的法醫專書

「洗冤集錄」為宋朝人宋慈所作，結合他及前人所累積豐富驗屍經驗之大成，被譽為是世界最早的一部完整的法醫學專書。

8年前冤獄受理 謝志宏：當時內心獲平反

遭關押六千八百卅四天，重獲自由的謝志宏，再審期間一年多來，找到汽車零件送貨員工作，他說八年前冤獄平反協會決定接受此案，當時內心就已獲得平反了，昨天終於盼到無罪判決，情緒還是很激動；同案判死的郭俊偉，目前人在台南看守所，據稱聽聞判決結果「表情平靜、情緒穩定。」

熱門新聞

女沒戴口罩被勸離捷運站竟惱羞狂K保全 網超心疼：脾氣太好

影／北市女稱「有聲音要我去割頭」 持刀隨機殺騎士被警逮

台塑林園廠爆炸石化槽冒濃煙 高雄消防隊搶救中

女患者想做愛台大醫判賠 醫嘆院方責任全包恐苦家屬

謝志宏遭關押6834日 最高冤獄賠償3417萬可望創紀錄

管好寬？台大醫賠「想做愛」女病患 律師：關鍵在契約

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。