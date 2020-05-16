「腦中聽到聲音要我性騷擾」...捷運襲胸狼鎖定落單女下手
高雄捷運有「狼」出沒！25歲林男去年在捷運車廂內，鎖定落單女子正閉目養神，三番兩次用低頭把玩耳機掩飾偷襲胸性騷擾行徑，之後色慾大開，一度用力緊抓女子胸部。被害女子嚇得花容失色，驚呼「他低頭彎腰身體狂抖」。高雄地院認定林犯性騷擾罪，依性騷擾防治法判處他拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。
被害女子指控，去年6月28日下午搭高雄捷運，列車通過高雄國際機場車站時，自己正在閉目養神，有感覺到鄰座林男大腿慢慢靠近、稍微觸碰，不久後左胸部也感覺有被觸碰，「當下我有睜開眼睛看看」，只看到林男低頭彎腰，「好像沒發生什麼事的樣子」，因此也無法很確定對方有碰觸自己胸部。
女子為求安全起見，又稍微往右邊移動，與鄰座男子保持間隙，「但他還是一直靠近我」。差不多間隔2分鐘，女子又感覺到左邊胸部被觸碰，再度睜開眼睛時，只見林男在弄耳機，依舊一副「沒事的樣子」；但這時女子已起疑。
捷運列車從三多商圈站開往中央公園站途中，女子感覺到左胸部被用力抓住，「而且比前兩次還久」，定睛一看，發現林男「低頭彎腰身體狂抖」，隨即用手機蒐證。女子忍無可忍，決定下車報警處理。
林男警詢時坦承犯行，但辯稱是因為「腦中聽到聲音要我性騷擾」，坦言坐在女子左方，偷摸女子左胸部，看對方沒有反應，就又再度偷襲胸，總共下手襲胸3次。大致情節與女子描述相符，另也有女子蒐證照片為證，檢警認定林男涉嫌性騷擾。
高雄地院審理發現，林男進入車廂時，「車廂很空」，但他仍選擇與女子相鄰而坐，趁女子閉目養神時襲胸，性騷擾罪證明確，依性騷擾防治法，判處林男拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。
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