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1字罰1000元 行車糾紛男罵三字經處罰金3000元
蔣姓男子去年12月27日中午，在台南市立安南醫院停車場內，因故與林姓男子發生行車糾紛，當眾以三字經辱罵對方，林不甘受辱，提供行車紀錄器檔案，報警處理，蔣辯稱當時因手機群組中有人要他加入色情網站，語音留言三字經，並非針對林，檢警勘驗影像後認事證確鑿，台南地院認蔣犯公然侮辱罪，處罰金3000元，可上訴。
蔣否認公然侮辱，他說，當時是因手機群組中，有人要他加入色情網站，他不願意，才會在群組中口頭留言「X你娘」，不是在針對林。然而，警方希望他提供該群組等相關資料佐證，他說，已經退出該群組，無法提供資料。
檢警依林提供的行車紀錄器檔案勘驗內容，發現蔣與林理論過程中，在回應林的質疑時，回答：我要下車不用拿包包嗎，X你娘！等語，認蔣是針對林口出三字經無誤，事證明確。
台南地院審酌，蔣僅因細故，即於不特定人得以共見共聞的情況下，以極為粗俗的言語，出言辱罵林，對於林名譽妨害不輕；兼衡蔣素行、智識程度、職業、家庭經濟狀況及犯罪動機、方法、犯後態度等，迄未與林和解等一切情狀，處罰金3000元。
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