不滿女友被追求 移民署科員偷查情敵個資被起訴

移民署國境事務大隊李姓科員自稱感情糾紛，不滿郭姓男子追求其女友，竟利用職務登入「入出國查驗系統」，偷查郭的個人資料後，還用手機拍下外傳，結果郭輾轉接獲照片驚覺受害，檢方訊時李坦承犯行，有對話、照片佐證，偵結從重依違反個資法起訴李。

檢方調查，李男（27歲）負責入出國證照查驗、鑑識，以及國境線入出國安全管制、面談等事務，身為公務員也清楚戶役政資料查詢、運用，應以辦理入出境相關業務為限，相關資料也得保密，不得任意複製或洩漏他人。

據了解，李自認郭男長期追求他的女友不成，因不滿對方騷擾舉動，才突發奇想利用職權偷查對方個資；檢方查出，李去年5月20日早上10點多值班時，以個人帳號、密碼登入公務電腦的「入出國查驗系統」，輸入郭男身分證字號查詢相關個資。

李查到郭的個資後，再用手機拍下電腦畫面，並傳給另名也認識郭男的同事觀看，後來對方認為不妥，再把照片傳給郭，郭這才驚覺個資外洩對李提告。

檢方訊時，李坦承犯行，表示因感情糾紛才偷查郭個資，且有相關對話紀錄、照片佐證，且李男假藉職務機會取得郭個資，再洩漏給同事，主觀上顯有損害他人利益意圖，客觀上也足生損害郭。