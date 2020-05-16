玷辱女童一審判8年6月 二審考量賠80萬改判3年8月

詹姓男子受託照顧鄰居就讀小4女童，趁機2次性侵，一審依加重強性交罪將他判刑8年6月，他不服上訴，辯稱他不舉，有摩擦她臀部，但是有穿著褲子，台中高分院以證人未目睹僅聽聞，認定1次強制性交未遂，且詹賠償被害人家屬80萬元，撤銷一審判決，改判3年8月。

一審判決書指出，詹男是女童小芬（化名）的鄰居，明知小芬為心智缺陷的人，於2017年10月至12月間，在小芬的住處，均不顧她多次說「不要、不行」，而違反女童意願，親吻她嘴巴，又脫去她衣褲性侵得逞，致被害人處女膜有多處舊裂傷，經學校老師發現女童行為有異，報警處理。

詹男在法院審理時，他辯稱「不舉」，但在警詢時卻稱有用生殖器去用女童下體，總共有2次；又於檢察官偵訊時，供稱每次都有射精，印象中有2次。 一審遂依加重強制性交罪判刑8年6月。他不服上訴二審。

台中高分院審理時，詹否認加重強制性交犯行，辯稱「我有到她家去，有親她嘴巴跟臉，但沒有脫她褲子，也沒有摸她身體，我有摩擦她臀部，但是有穿著褲子」。

詹的辯護律師辯稱詹本身不舉，沒有對被害人強制性交、猥褻，本案發生在2017年間，採證是2018年1月，採證結果也沒有詹的精子反應，雖然被害人有處女膜舊傷，但無法證明是詹所為，本件只有小芬單一指述，無其他證，請撤銷原判決改判無罪等語。